Carolina del Sur enfrenta el peor brote de sarampión en 25 años en Estados Unidos

Brote de sarampión en Carolina del Sur. Foto: Reuters.

El brote de sarampión en Carolina del Sur se ha convertido en el más grave registrado en Estados Unidos en los últimos 25 años, con 874 casos confirmados desde que fue declarado en octubre, de acuerdo con autoridades sanitarias estatales y datos de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC).

En los últimos tres días, Carolina del Sur reportó 58 nuevos contagios, lo que mantiene en alerta a las autoridades sanitarias. Del total de casos confirmados, 222 corresponden a niños menores de cinco años, uno de los grupos más vulnerables ante esta enfermedad viral.

Casos de sarampión en Carolina del Sur superan brote de Texas

En apenas seis semanas, el brote de sarampión en Carolina del Sur superó al registrado en Texas, que el año pasado acumuló 762 casos y dejó un saldo de dos menores fallecidos. Hasta el momento, las autoridades no han confirmado muertes en Carolina del Sur; sin embargo, al menos 18 personas han sido hospitalizadas por complicaciones asociadas al sarampión.

A nivel nacional, los CDC informaron que en lo que va de 2026 se han registrado 588 casos de sarampión en Estados Unidos, cifra que se compara con los 2 mil 267 casos contabilizados durante todo 2025.

Autoridades sanitarias refuerzan respuesta ante el sarampión

El brote ocurre bajo la administración del secretario de Salud de Estados Unidos, Robert Kennedy Jr.. El Departamento de Salud y Servicios Humanos informó que se destinará un millón de euros en apoyo para fortalecer la respuesta sanitaria en Carolina del Sur.

Además, los CDC señalaron que trabajan de manera conjunta con las autoridades estatales para investigar los patrones de transmisión del sarampión y contener la propagación del virus en la región.

Postura de los CDC sobre la vacunación contra el sarampión

El subdirector principal de los CDC, Ralph Abraham, declaró que no se ha demostrado una transmisión continua del sarampión derivada del brote previo en Texas, situación que podría poner en riesgo el estatus de Estados Unidos como país libre de sarampión.

En declaraciones difundidas por CNN, Abraham indicó que existen comunidades que optan por no vacunarse, aunque reconoció que la vacunación sigue siendo la forma más efectiva de prevenir el sarampión, y señaló que las autoridades sanitarias continúan evaluando estrategias de prevención y tratamiento.