Los 14 famosos que aparecen en la nueva publicación de los archivos del caso Epstein

Archivo Epstein revela nuevos implicados. Foto: Reuters

El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) publicó este viernes 30 de enero cerca de 3.5 millones de páginas vinculadas al caso del financiero Jeffrey Epstein. El fiscal general adjunto, Todd Blanche, confirmó la liberación de este extenso archivo.

Todd Blanche realizó el anuncio a través de un video en YouTube, donde detalló que los archivos incluyen más de 2 mil videos y cerca de 180 mil imágenes.

En esta nueva filtración, una vez más, Donald Trump apareció relacionado con Epstein, como ha sido en filtraciones pasadas. Por ejemplo, el nombre de Trump figuraba en las listas de pasajeros del avión privado del fallecido delincuente sexual; dichos registros integraron el primer lote de material que el Departamento de Justicia publicó en febrero.

Personajes y organizaciones que aparecen en esta nueva entrega del caso

En los documentos que el Departamento de Justicia publicó este viernes se nombran a diversas celebridades, entre las que destacan:

Donald Trump , presidente de los Estados Unidos.

, presidente de los Estados Unidos. Ivanka Trump , hija de Donald Trump.

, hija de Donald Trump. Bill Gates , magnate, cofundador de Microsoft.

, magnate, cofundador de Microsoft. Bill Clinton , ex presidente de los Estados Unidos.

, ex presidente de los Estados Unidos. Hillary Clinton, ex primera dama de los Estados Unidos.

ex primera dama de los Estados Unidos. Cartel de Sinaloa , sin mencionar miembros específicos.

, sin mencionar miembros específicos. Elon Musk , magnate, dueño de SpaceX, Tesla, X, etc.

, magnate, dueño de SpaceX, Tesla, X, etc. Howard Lutnick , secretario de Comercio de los Estados Unidos

, secretario de Comercio de los Estados Unidos Richard Branson , empresario multimillonario británico

, empresario multimillonario británico Andrés Mountbatten-Windsor , antes conocido como el príncipe Andrés; tercer hijo de la reina Isabel II.

, antes conocido como el príncipe Andrés; tercer hijo de la reina Isabel II. Steve Tischl, productor estadounidense y copropietario de los Gigantes de Nueva York, equipo de la NFL.

productor estadounidense y copropietario de los Gigantes de Nueva York, equipo de la NFL. José María Aznar , ex presidente de España.

, ex presidente de España. Jamie Foxx , actor, productor y cantante estadounidense.

, actor, productor y cantante estadounidense. Sammy Sosa, ex beisbolista dominicano.

La Ley de Transparencia de los Expedientes Epstein, la cual el Congreso promulgó tras meses de presión pública y política contra el gobierno de Donald Trump, obliga al Estado a abrir sus expedientes sobre el delincuente sexual condenado y su antigua pareja, Ghislaine Maxwell.

