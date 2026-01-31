Se intensifican protestas en Minneapolis contra redadas de migrantes del gobierno Trump

GENERANDO AUDIO...

Protestas en Minneapolis contra ICE. Foto: AFP.

Miles de personas participaron el viernes en protestas en Minneapolis contra las redadas migratorias del gobierno del presidente Donald Trump, en una jornada denominada “apagón nacional”, convocada por organizaciones defensoras de migrantes tras semanas de tensión que derivaron en la muerte de dos activistas por disparos de agentes federales.

La movilización ocurrió luego de los fallecimientos de Renee Good y Alex Pretti, hechos que son investigados por el gobierno federal. Las protestas contaron con la presencia del músico Bruce Springsteen, quien interpretó una canción en memoria de ambos activistas durante el desfile.

Redadas migratorias y ajustes en los operativos federales

Tras la conmoción generada por las muertes, el presidente Trump anunció una “desescalada” de los operativos en Minneapolis. Como parte de esta decisión, retiró al comandante de la Patrulla Fronteriza que encabezaba las acciones y designó a Tom Homan, zar fronterizo de su administración.

Homan declaró que existen aspectos que “se podrían y deberían mejorar” en los operativos, lo que representó un cambio de tono frente a la estrategia previa. Sin embargo, luego de difundirse un video de Alex Pretti durante protestas anteriores a su muerte, el mandatario volvió a endurecer su postura y calificó al activista como “agitador”.

Cargos contra Don Lemon durante protestas en Minneapolis

En este contexto, la fiscal general Pam Bondi anunció cargos contra el periodista y exconductor de CNN, Don Lemon. El comunicador fue detenido en Los Ángeles tras participar, junto con otros reporteros y activistas, en una protesta dentro de una iglesia en Saint Paul, ciudad vecina de Minneapolis.

De acuerdo con la investigación inicial, Lemon ingresó con los manifestantes y realizó preguntas en directo a feligreses durante la transmisión. Está acusado de conspiración para privar de derechos e interferir con derechos protegidos por la Primera Enmienda, informó el Departamento de Seguridad Nacional.

Lemon fue liberado tras una audiencia judicial y deberá comparecer en Minneapolis el 9 de febrero. El Comité para la Protección de Periodistas condenó el caso, mientras que el líder demócrata Hakeem Jeffries pidió su liberación inmediata.