Senado de EE. UU. aprueba financiamiento; cierre parcial de gobierno sigue latente

Cierre de gobierno aún latente en EE. UU. pese a financiamiento aprobado. Foto: AFP

El Senado de Estados Unidos aprobó este viernes un paquete legislativo de financiación con 71 votos a favor y 29 en contra, en medio de la disputa por los recursos destinados al Departamento de Seguridad Nacional (DHS). El acuerdo, alcanzado entre demócratas y republicanos, no evita un cierre parcial del gobierno a partir de la medianoche de este viernes, ya que aún falta la votación en la Cámara de Representantes.

Aunque el Senado dio luz verde al paquete, la falta de aval de la Cámara Baja mantiene el riesgo de una parálisis temporal del gobierno federal. Esta, solo se resolverá cuando los representantes aprueben la legislación.

Senado de Estados Unidos aprueba paquete de financiamiento

El acuerdo bipartidista dividió las leyes de gasto para facilitar su votación. Cuatro de las cinco leyes de financiación quedaron aprobadas y tendrán vigencia hasta septiembre. Por su parte, los programas relacionados con Seguridad Nacional solo obtuvieron una prórroga de dos semanas.

Este plazo permitirá a los senadores negociar las disposiciones del texto relacionadas con el DHS, uno de los puntos más polémicos del debate presupuestal.

La votación ocurre después de que el líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, se negara la semana pasada a respaldar el paquete, luego de que el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) provocara la muerte de una segunda persona en semanas recientes.

Cámara de Representantes definirá si hay cierre de gobierno

Ahora, la legislación debe someterse a votación en la Cámara de Representantes, donde los demócratas aún no confirman su respaldo. Por ello, solicitaron que la sesión se realice antes del lunes por la noche, lo que implicaría, en caso de aprobación, un cierre de gobierno breve.

El líder demócrata en la Cámara Baja, Hakeem Jeffries, señaló en un comunicado que el caucus evaluará la ley “según sus méritos”. Posteriormente, decidirán cómo proceder. Aseguró que la prioridad será proteger la salud, seguridad y bienestar económico de la población estadounidense.

Fondos de Seguridad Nacional generan tensión

Durante las negociaciones, los demócratas exigieron que los agentes federales se rijan por las mismas normas de uso de la fuerza que aplican a policías estatales y locales. También pidieron que no utilicen máscaras, porten cámaras corporales en regla y eviten patrullajes itinerantes.

Estas demandas surgieron tras el despliegue de agentes del ICE, Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y la Patrulla Fronteriza en redadas antiinmigrantes realizadas en varios estados.

El caso más controvertido ocurrió en Minnesota, donde operativos federales dejaron hasta ahora dos ciudadanos estadounidenses muertos: Alex Pretti y Renée Good, ambos de 37 años.

