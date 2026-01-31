Víctimas de Epstein señalan protección a agresores tras difusión de millones de documentos

GENERANDO AUDIO...

Las víctimas de Jeffrey Epstein denunciaron que sus presuntos agresores siguen protegidos, pese a la publicación de más de tres millones de documentos del caso por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos, difundidos el viernes. Los archivos incluyen fotografías, videos y comunicaciones relacionadas con la investigación del financiero acusado de tráfico sexual.

El fiscal general adjunto, Todd Blanche, aseguró que la Casa Blanca no intervino en la revisión del material. Indicó que el proceso se realizó de forma independiente y negó que se haya eliminado información que pudiera comprometer al presidente Donald Trump, quien aparece mencionado en algunos registros.

Documentos del caso Epstein reavivan denuncias de víctimas

Epstein, acusado de tráfico sexual de menores, murió en prisión en 2019 mientras esperaba juicio. Su muerte fue catalogada como suicidio. En los documentos recién publicados aparecen referencias a figuras públicas como Elon Musk, Bill Gates y el expríncipe Andrés del Reino Unido.

Las víctimas enviaron una carta firmada por 19 personas en la que denunciaron que los archivos contienen datos que podrían identificarlas, mientras, aseguran, los responsables de los abusos continúan sin enfrentar consecuencias legales. También exigieron que la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, declare ante el Congreso sobre el caso.

Entre los documentos se incluye un borrador de correo en el que Epstein afirma que Gates habría tenido relaciones extramatrimoniales, acusación que fue rechazada por la Fundación Gates. Otro archivo muestra mensajes de 2012 donde Musk pregunta por una fiesta en la isla del financiero. El empresario respondió que dichos mensajes podrían ser malinterpretados y pidió investigar a quienes cometieron delitos junto a Epstein.

Publicación de archivos genera presión política en Estados Unidos

Los documentos también mencionan que el expríncipe Andrés invitó a Epstein al Palacio de Buckingham en 2010. Hasta ahora, ninguna de las personas citadas en los registros ha sido acusada formalmente por estos hechos.

El Departamento de Justicia informó que el material publicado incluye cerca de 180 mil imágenes y dos mil videos, aunque aclaró que se ocultaron fotografías de víctimas. Autoridades señalaron que la divulgación marca el cierre del proceso de revisión documental, tras un retraso respecto al plazo establecido por la Ley de Transparencia de los Archivos de Epstein.

