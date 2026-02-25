Casa Blanca advierte a cárteles mexicanos: no toquen a estadounidenses o habrá graves consecuencias

GENERANDO AUDIO...

Karoline Leavitt, vocera de la Casa Blanca. Foto: AFP

La Casa Blanca advirtió este martes que los cárteles mexicanos enfrentarán graves consecuencias si dañan a ciudadanos de Estados Unidos, tras la ola de violencia registrada en México luego de la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, el “Mencho”, líder del CJNG.

La vocera presidencial Karoline Leavitt aseguró, en entrevista con Fox News, que los grupos criminales “saben que no deben poner un dedo sobre un solo estadounidense” o habrá una respuesta directa bajo la administración del presidente Donald Trump.

“Los cárteles de la droga mexicanos saben que no deben tocar a ningún estadounidense, o pagarán severas consecuencias con este presidente”, dijo la secretaria de Prensa de la Casa Blanca.

Leavitt confirmó que el operativo del domingo en el que murió el “Mencho” contó con apoyo de inteligencia estadounidense. La funcionaria señaló que, hasta el momento, no hay reportes de estadounidenses heridos o secuestrados por los disturbios.

Tras el operativo, se reportaron bloqueos carreteros, incendios de vehículos y actos violentos en distintas zonas. Autoridades recomendaron a turistas resguardarse en hoteles ante posibles represalias.

Contexto tras muerte del “Mencho”

El líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) era uno de los narcotraficantes más buscados. Su muerte generó reacciones violentas por parte de integrantes del grupo criminal.

El Gobierno de Estados Unidos designó previamente a varios cárteles mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras.

Además, el Departamento de Estado habilitó líneas de emergencia 24 horas para asistir a ciudadanos estadounidenses en regiones afectadas.

Las autoridades estadounidenses señalaron que continuarán coordinándose con el Gobierno mexicano en acciones contra el narcotráfico.

