Estados Unidos elevará aranceles hasta 15% o más a algunos países

A China no se le incrementarán los aranceles. Foto: Reuters

Estados Unidos aumentará la tasa arancelaria del 10%, recientemente impuesta, hasta el 15% o más para algunos países, informó el miércoles el representante comercial estadounidense, Jamieson Greer, en el programa “Mornings with Maria” de Fox Business Network. Sin embargo, precisó que la administración del presidente Donald Trump no tiene intención de elevar los aranceles a los productos chinos más allá de los niveles actuales.

“En este momento, tenemos un arancel del 10%. Subirá al 15% para algunos y puede que a más para otros”, declaró Greer, quien no identificó a los países que enfrentarán los incrementos.

El funcionario explicó que la administración sustituirá los aranceles de emergencia que fueron anulados por la Corte Suprema por nuevos gravámenes, incluidos derechos temporales aplicados bajo el artículo 122 de la Ley de Comercio de 1974, que entraron en vigor el martes con una tasa del 10%.

Greer aseguró que estos aranceles son compatibles con los acuerdos comerciales existentes y que el eje central del plan serán las investigaciones por prácticas comerciales desleales bajo el artículo 301 de la misma ley.

Investigaciones por prácticas desleales y exceso de capacidad

El representante comercial indicó que las investigaciones se enfocarán en países que generen exceso de capacidad industrial, utilicen mano de obra forzada en cadenas de suministro, discriminen a empresas tecnológicas estadounidenses o subsidien productos como arroz y mariscos.

Añadió que él y el secretario del Tesoro, Scott Bessent, han planteado reiteradamente a funcionarios chinos el problema del exceso de capacidad industrial, señalando que algunas empresas no rentables continúan operando con apoyo gubernamental.

“No tenemos intención de ir más allá” de las tasas actuales en el caso de China, afirmó Greer, al señalar que el objetivo es cumplir con el acuerdo comercial vigente entre ambos países.

Acuerdos comerciales y nuevas investigaciones

Greer explicó que las investigaciones de la Sección 301 también funcionarán como mecanismo para aplicar acuerdos comerciales alcanzados recientemente, como el firmado con Indonesia, que aceptó un arancel estadounidense del 19% y abrir sus mercados a productos de Estados Unidos.

La Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) abrirá una investigación bajo el artículo 301 sobre las prácticas comerciales de Indonesia, incluyendo capacidad industrial y subsidios a la pesca. Los resultados se compararán con las medidas adoptadas por ese país en el marco del acuerdo bilateral.

Finalmente, Greer señaló que la administración continuará con investigaciones comerciales por razones de seguridad nacional bajo el artículo 232 de la Ley de Comercio de 1962, mientras el Departamento de Comercio trabaja en su desarrollo.

