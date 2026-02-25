Trump dio el discurso del Estado de la Unión más largo de la historia; habló de economía hasta Latinoamérica e Irán

GENERANDO AUDIO...

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pronunció el martes el discurso sobre el Estado de la Unión más largo de la historia, con una hora y 47 minutos, superando el récord de una hora y 20 minutos establecido por Bill Clinton en 2000.

El republicano Trump también batió su propio récord de una hora y 40 minutos para un discurso presidencial ante el Congreso, que estableció en marzo del año pasado en un mensaje anual que técnicamente no era un discurso sobre el estado de la Unión.

Este año, el mandatario se explayó en el primer discurso sobre el estado de la Unión de su segundo mandato, y habló de todo: desde la economía hasta América Latina e Irán.

Y mientras destacan singularidades, como la exhibición del mazo de George Washington, guiño del presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, por los 250 años de la Independencia estadounidense, estos fueron los momentos claves del mensaje:

“Seguridad” en América Latina

“Estamos restaurando la seguridad y la dominación de Estados Unidos” en América Latina, dijo Trump, quien se congratuló por la caída del exdirigente venezolano Nicolás Maduro, capturado por fuerzas estadounidenses en enero.

La aparición en el hemiciclo del excandidato presidencial venezolano Enrique Márquez, que acaba de salir de la cárcel en Caracas, fue un momento de gran emoción.

El republicano aseguró asimismo que los servicios de inteligencia estadounidenses jugaron un papel decisivo para que el ejército mexicano localizara y matara a Nemesio “El Mencho” Oseguera, capo del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Tensión con la Corte Suprema

Al entrar en el Capitolio, Trump estrechó la mano de varios jueces de la Corte Suprema, tres de los cuales votaron días antes a favor de anular los aranceles globales que el republicano había convertido en su política económica insignia.

Sin embargo, Trump expresó su descontento durante el discurso y calificó el fallo de “muy desafortunado”. Pero no se detuvo mucho en el tema y dijo que su gobierno trabaja en una solución legal para mantener los gravámenes.

Equipo olímpico

Mientras que uno de los pocos momentos de unidad de un discurso marcado por las divisiones entre republicanos y demócratas se vivió cuando el equipo olímpico masculino de hockey de Estados Unidos, ganador de la medalla de oro, entró en la sala.

La audiencia se levantó y aplaudió coreando: “¡Estados Unidos!, ¡Estados Unidos!”.

Resistencia de los demócratas

Normalmente, durante el discurso sobre el estado de la Unión, los congresistas aplauden y se levantan en señal de acuerdo con el presidente o permanecen sentados para expresar su descontento.

En este caso, decenas de demócratas se saltaron el acto y la gran mayoría de los que asistieron se quedaron sentados, excepto en contadas ocasiones. Varios iban vestidos de blanco para rendir homenaje al movimiento sufragista que celebra el derecho de las mujeres al voto, o lucían insignias que exigían cuentas a las personas que aparecen en los archivos sobre el delincuente sexual Jeffrey Epstein.

En un acto de resistencia, el congresista demócrata Al Green fue expulsado por haber levantado un cartel en el que se leía “¡Los negros no son simios!”, en respuesta a un video racista compartido por Trump en el que el expresidente demócrata Barack Obama y su esposa, Michelle, aparecían representados como primates.

Congresista interrumpe a Trump

Toda vez que la tensión se disparó cuando la demócrata de la Cámara de Representantes Ilhan Omar gritó al mandatario mientras hablaba.

“Deberían avergonzarse”, dijo Trump a los demócratas que se habían negado a levantarse durante todo el discurso.

“Ustedes han matado a estadounidenses”, gritó Omar en respuesta, refiriéndose a la muerte de dos manifestantes que protestaban contra las redadas migratorias, a manos de agentes federales enviados a Mineápolis el mes pasado. La congresista se marchó antes de que Trump terminara de hablar.

