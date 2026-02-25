Estados Unidos levanta restricciones para su personal en Tijuana y Monterrey, pero mantiene toque de queda en Jalisco

GENERANDO AUDIO...

Foto: Cuartoscuro

A la par de que ya no exhorta a sus ciudadanos a resguardarse en sus hogares, el gobierno de Estados Unidos levantó todas las restricciones impuestas tras los hechos del 22 de febrero para su personal en Tijuana, Baja California, y Monterrey, Nuevo León.

Sin embargo, el personal asignado en Guadalajara, Puerto Vallarta y Ciudad Guzmán permanece sujeto a toque de queda durante las horas nocturnas, y tiene prohibido viajar fuera de sus respectivas áreas metropolitanas.

Situación de viaje

Asimismo, la Embajada de Estados Unidos en México acotó a través de un comunicado que las operaciones aéreas en Guadalajara han regresado a la normalidad, mientras que en Puerto Vallarta varias aerolíneas programaron vuelos adicionales este 24 de febrero, resaltando que ambos aeropuertos operan con seguridad y cuentan con servicios disponibles.

En caso de cancelación de vuelos directos hacia Estados Unidos, recomendó considerar rutas con conexión a través de otras ciudades mexicanas o estadounidenses.

Mientras que agregó que hasta el momento no se reportan cierres carreteros ordenados por autoridades locales. No obstante, algunas autopistas en Jalisco, incluida la vía entre Guadalajara y Puerto Vallarta, no han sido reabiertas en su totalidad.

Recomendaciones

Pese al levantamiento de restricciones a trabajadores y alertas a ciudadanos, las autoridades estadunidenses emitieron una serie de recomendaciones:

Confirmar con la aerolínea el estado y horario del vuelo.

Hacer cambios de reservación antes de llegar al aeropuerto o prever tiempos de espera prolongados.

Monitorear medios locales para actualizaciones.

Seguir indicaciones de autoridades y llamar al 911 en caso de emergencia.

Mantener informados a familiares y contactos sobre ubicación y situación personal.

En tanto que también recordó a sus ciudadanos residentes o de visita en México los teléfonos de asistencia consular: Embajada y consulados, desde México: (55) 2579 2000 y desde Estados Unidos: 011 52 55 2579 2000 o +1-301-985-8843. Departamento de Estado – Asuntos Consulares: +1-888-407-4747 o +1-202-501-4444.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.