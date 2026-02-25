Donald Trump ofrece discurso del Estado de la Unión ante Congreso de EE. UU.

GENERANDO AUDIO...

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, encabeza el discurso del Estado de la Unión ante Congreso de Estados Unidos (EE. UU.), el mensaje anual en el que informa la situación del país, que este año se enmarca en un momento especialmente delicado para su presidencia.

La comparecencia del mandatario de 79 años se produce tras unos días turbulentos para su Gobierno, incluida una decisión de la Corte Suprema que invalida su régimen arancelario global y nuevos datos que muestran que la economía se ha ralentizado más de lo esperado, mientras que la inflación se ha acelerado.

Además, se da a un mes de airadas reprimendas a congresistas y jueces. Mientras que el índice de su aprobación parece ir cayendo, según reportes.

Trump se dirige ante el Congreso

Entre aplausos, saludos y fotografías, el presidente de Estados Unidos llegó a Capitolio, para ofrecer el discurso del Estado de la Unión. Vestido con camisa blanca y corbata roja, Donald Trump saludó a congresistas simpatizantes que lo vitoreaban.

Subió al atril y comenzó a enlistar sus logros: “Hoy nuestra frontera es más segura”. Afirmó que, con él al frente, “Estados Unidos regresó más grande y más fuerte”.

También destacó una caída en el precio de los combustibles, así como el costo de las hipotecas.

