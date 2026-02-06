En San Diego, padres exigen frenar operativos de ICE cerca de escuelas

GENERANDO AUDIO...

Padres en San Diego exigen alto a operativos del ICE cerca de escuelas. Foto: UnoTV

Cientos de personas se manifestaron frente al edificio federal Edward J. Schwartz, en el centro de San Diego, para exigir un alto a los operativos del ICE cerca de escuelas. La protesta se realizó este 5 de febrero y reunió a activistas, autoridades locales y familias migrantes que denunciaron un clima de miedo en entornos escolares.

Con pancartas y consignas, los asistentes acusaron que las acciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) han cruzado una línea al poner en riesgo la seguridad de niñas y niños, particularmente en comunidades fronterizas.

Operativos de ICE cerca de escuelas generan miedo y protestas

Durante la movilización, Telma Alvarado, del Center on Policy Initiatives, advirtió que el temor provocado por los operativos afecta directamente a estudiantes. Señaló que muchos niños temen no volver a ver a sus padres al salir de clases, lo que impacta su concentración y bienestar emocional. “¿Cómo podemos esperar que los estudiantes se concentren si tienen miedo de llegar a casa y que no estén sus padres?”, cuestionó.

Padres en San Diego exigen alto a operativos del ICE cerca de escuelas. Foto: UnoTV

Autoridades locales también se sumaron a la denuncia. José Rodríguez, regidor de National City, afirmó que estas prácticas representan discriminación y perfilamiento racial, al permitir detenciones basadas en apariencia, idioma o tipo de empleo. Sostuvo que el uso de recursos federales para “aterrorizar comunidades” es contrario a la Constitución de Estados Unidos.

Impacto en estudiantes y comunidades migrantes

Trabajadores sociales y activistas alertaron que el conflicto ya llegó a las aulas. Nereda Rivera, coordinadora de bienestar escolar, señaló un aumento en ansiedad, violencia escolar e incluso ideas suicidas entre estudiantes. Llamó a madres y padres a dialogar con autoridades educativas y preguntar qué protocolos existen si ICE se presenta en una escuela.

La preocupación se intensificó tras reportes de detenciones cerca de planteles. En Barrio Logan, una zona con fuerte presencia mexicana, un padre de familia fue detenido por autoridades migratorias tras dejar a su hijo en la escuela, de acuerdo con testimonios recabados durante la protesta.

Padres en San Diego exigen alto a operativos del ICE cerca de escuelas. Foto: UnoTV

Exigen garantías y continuidad de protestas

Ante la falta de garantías por parte de autoridades federales, los organizadores advirtieron que mantendrán las protestas frente a los tribunales federales. Aseguraron que no darán marcha atrás hasta que el trayecto a la escuela deje de ser una zona de riesgo para familias inmigrantes.

La comunidad exigió que ICE se mantenga alejado de escuelas de San Diego y que se garanticen entornos seguros para estudiantes y familias migrantes.

