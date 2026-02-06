Fin del tratado nuclear: Estados Unidos propone diálogo con Rusia y China para limitar armas atómicas

GENERANDO AUDIO...

El tratado de armas nucleares New Start expira en febrero. Fotos: AFP

Este viernes Estados Unidos llamó a una negociación tripartita con Rusia y China , para establecer nuevos límites a las armas nucleares, tras la expresión del último tratado entre las principales potencias atómicas Washington y Moscú.

Moscú no descartó su participación en estas conversaciones, sin embargo el viernes condicionó a la participación de Francia y Reino Unido.

Nueva negociación nuclear tras el fin del Nuevo START

Durante una reunión de la Conferencia de Desarme en Ginebra, el subsecretario de Estado para el control de armas, Thomas DiNanno, subrayó que el escenario actual exige un nuevo marco de negociación.

Aseguró que las violaciones de Rusia, el aumento de arsenales nucleares, las fallas en el diseño y la aplicación del tratado Nuevo START obligan a Estados Unidos a buscar una nueva arquitectura frente a amenazas actuales.

Mientras hoy estamos aquí, el arsenal nuclear de China no tiene límites, no tiene transparencia, no tiene declaraciones, no tiene controles, afirmó.

DiNanno, insistió en que la próxima etapa del control de armas debe avanzar con un enfoque claro, pero con la participación de más actores en la mesa de negociación, y no únicamente Rusia.

El presidente Donald Trump pidió negociar un tratado nuevo y modernizado con Rusia, en lugar de prorrogar el acuerdo vencido que limitaba los arsenales nucleares.

Por su parte, Rusia no descartó sumarse a estas conversaciones, aunque condicionó su participación a la inclusión de Francia y Reino Unido.

El embajador ruso Gennadi Gatilov afirmó que ambos países son aliados militares de Estados Unidos en la OTAN, organización definida como una alianza nuclear.

