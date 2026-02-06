Donald Trump se burla de Barack y Michelle Obama en video; los pone como monos

GENERANDO AUDIO...

Los demócratas condenaron dichas burlas. Foto: AFP.

El perfil de redes sociales del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, publicó un video hecho con IA donde se burló del expresidente Barack Obama y su esposa Michelle, debido a que aparecen como monos.

El pasado 5 de febrero, el mandatario difundió el video en su plataforma Truth Social donde expuso teorías conspirativas sobre su derrota en las elecciones del 2020.

Los Obama aparecen alrededor de un segundo, con sus rostros sobrepuestos en cuerpos de monos y palmeras de fondo. Además, la canción “The Lion Sleeps Tonight”, que hace referencia a África, suena de fondo cuando aparece la ex familia presidencial.

De igual forma, el video repite afirmaciones supuestamente falsas de la empresa Dominion Voting Systems. Según Donald Trump, dicha firma de conteo de votos “ayudó” a robarle las elecciones del 2020 que perdió contra Joe Biden.

Demócratas condenan burla contra los Obama

Al respecto, la oficina del gobernador de California, Gavin Newsom, arremetió contra la publicación. Según AFP, es un posible candidato presidencial demócrata para el 2028.

“Comportamiento asqueroso por parte del presidente. Cada republicano debe denunciarlo. Ahora”, publicó la oficina de prensa del gobernador en X.

Por su parte, el ex alto asesor de seguridad nacional cercano a Barack Obama, Ben Rhodes, condenó las imágenes.

“Dejen que Trump y sus seguidores racistas se obsesionen con la idea de que los estadounidenses del futuro considerarán a los Obama como figuras queridas, mientras que a él lo verán como una mancha en nuestra historia.”

Cabe destacar que Donald Trump intensificó el uso de imágenes y videos generadas con IA en Truth Social desde que asumió su segundo mandato, en 2025. En enero de este 2026, publicó una imagen donde aparece conquistando a Groenlandia, lo que desató enojo.

Eliminan video de Donald Trump

Ante la oleada de críticas, la Casa Blanca acusó que hubo una “falsa indignación” sobre el video de Donald Trump.

Este 6 de febrero, la secretaria de prensa, Karoline Leavitt, declaró a AFP que sólo era un meme, toda vez que pidió a la prensa informar sobre algo que “realmente importe”.

“Es un videomeme de internet que representa al presidente Trump como el rey de la selva y a los demócratas como personajes de ‘El rey león’. Por favor, dejen de fingir indignación e informen sobre algo que realmente importe al público estadounidense”, señaló.

Sin embargo, horas después, un funcionario de la Casa Blanca declaró a AFP que la publicación del video fue un presunto “error” de un empleado. Tras eso, la publicación fue eliminada de la cuenta de Donald Trump.

Si tienes una denuncia, reporte o inquietud, comunícate al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Estamos para escucharte y darle voz a tu historia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento

Te recomendamos: