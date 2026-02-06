EE. UU. anuncia ayuda humanitaria de 6 millones de dólares a Cuba

GENERANDO AUDIO...

EE. UU. asistirá a Cuba con seis millones de dólares. Foto: AFP

Este jueves, el Gobierno de Estados Unidos anunció que otorgará nueva ayuda humanitaria a Cuba, la cual consiste en la entrega de seis millones de dólares.

Basándose en el éxito de la asociación recientemente anunciada con la Iglesia Católica y Cáritas, la Administración Trump anuncia 6 millones de dólares adicionales en asistencia directa para el pueblo cubano.

Según lo informado en el comunicado emitido por el Departamento de Estado, la ayuda consistirá en productos básicos transportados desde Miami. Dichos productos serán distribuidos por la Iglesia Católica y Cáritas.

“Este método ha demostrado ser muy eficaz para garantizar que el fallido régimen cubano no interfiera ni desvíe la asistencia destinada a la población necesitada de la isla”, añadieron.

Con esta nueva asistencia, Estados Unidos aseguró que estarán vigilando la correcta entrega, para evitar desviación e interferencia por parte del régimen.

Permanecemos vigilantes para rastrear cualquier desviación o frustración de los esfuerzos de asistencia estadounidenses, y el régimen rendirá cuentas ante Estados Unidos y su propio pueblo por cualquier interferencia.

Segunda ayuda humanitaria llega en medio de tensiones entre EE. UU y Cuba

Luego de la primera asistencia de tres millones de dólares en enero, Estados Unidos vuelve a colaborar con el pueblo cubano en medio de las tensiones entre ambas naciones.

Recientemente, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, afirmó que su Gobierno está dispuesto a dialogar con Estados Unidos, siempre y cuando las conversaciones se den sin presiones externas y con respeto a la soberanía de la isla, en medio del endurecimiento de las medidas estadounidenses que buscan bloquear el suministro de combustible.

Por su parte, además de endurecer las medidas contra Cuba, Donald Trump ha asegurado que ya existen charlas con el gobierno cubano en busca de llegar a un acuerdo.

