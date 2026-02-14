Casa Blanca difunde polémicas tarjetas de San Valentín con fotos de Maduro
La Casa Blanca, en vísperas de San Valentín, no dejó pasar la ocasión para publicar unas postales bastante graciosas; en una de ellas apareció Nicolás Maduro con la frase: “Capturaste mi corazón”.
Postales de la Casa Blanca por San Valentín
Las imágenes se compartieron en sus cuentas de redes sociales. Por ejemplo, en X, antes Twitter, se observó a Maduro con su conocida vestimenta al momento de su captura: lentes, protectores para las ojeras y sudadera gris.
Otras imágenes muestran a Donald Trump firmando una orden ejecutiva, y algunas hacen referencia a los demócratas y a las políticas migratorias del mandatario.
También destacó la postal que decía: “Es momento de que definamos nuestra relación”, que encerraba a Groenlandia en un corazón y que generó tensión con Europa hace un tiempo.
Maduro capturado
Maduro fue capturado por fuerzas estadounidenses durante la operación del 3 de enero, que incluyó bombardeos a Caracas y otras regiones vecinas. Delcy Rodríguez, su vicepresidenta, asumió el poder de forma interina y gobierna bajo presión de Estados Unidos.
“¡Llegó la patria, llegó la paz, que Venezuela necesita a Nicolás!”, gritaron manifestantes en la capital venezolana.
El oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), fundado por Hugo Chávez, ha movilizado a su militancia desde la captura de Maduro y su esposa, Cilia Flores, que ahora responden en un juicio por narcotráfico en Nueva York.
