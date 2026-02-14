Casa Blanca difunde polémicas tarjetas de San Valentín con fotos de Maduro

GENERANDO AUDIO...

Nicolás Maduro, salió en una postal de La Casa Blanca. Foto: AFP

La Casa Blanca, en vísperas de San Valentín, no dejó pasar la ocasión para publicar unas postales bastante graciosas; en una de ellas apareció Nicolás Maduro con la frase: “Capturaste mi corazón”.

Postales de la Casa Blanca por San Valentín

Las imágenes se compartieron en sus cuentas de redes sociales. Por ejemplo, en X, antes Twitter, se observó a Maduro con su conocida vestimenta al momento de su captura: lentes, protectores para las ojeras y sudadera gris.

Otras imágenes muestran a Donald Trump firmando una orden ejecutiva, y algunas hacen referencia a los demócratas y a las políticas migratorias del mandatario.

También destacó la postal que decía: “Es momento de que definamos nuestra relación”, que encerraba a Groenlandia en un corazón y que generó tensión con Europa hace un tiempo.

Maduro capturado

Maduro fue capturado por fuerzas estadounidenses durante la operación del 3 de enero, que incluyó bombardeos a Caracas y otras regiones vecinas. Delcy Rodríguez, su vicepresidenta, asumió el poder de forma interina y gobierna bajo presión de Estados Unidos.

“¡Llegó la patria, llegó la paz, que Venezuela necesita a Nicolás!”, gritaron manifestantes en la capital venezolana.

El oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), fundado por Hugo Chávez, ha movilizado a su militancia desde la captura de Maduro y su esposa, Cilia Flores, que ahora responden en un juicio por narcotráfico en Nueva York.

