Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU. cierra por falta de fondos

Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU. Foto: AFP.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) entró en parálisis presupuestaria este sábado debido a desacuerdos entre demócratas y republicanos sobre el financiamiento y las operaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

La falta de acuerdo en el Congreso impidió la aprobación de un nuevo presupuesto para el DHS, organismo del que depende ICE. En los próximos días, miles de funcionarios serán enviados a paro técnico, mientras que otros, considerados esenciales, continuarán trabajando. En ambos casos, los salarios quedarán suspendidos hasta que se alcance un acuerdo presupuestario.

Parálisis presupuestaria del Departamento de Seguridad Nacional afecta agencias del DHS

El bloqueo impacta directamente al Departamento de Seguridad Nacional y a varias de sus agencias. La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA), responsable de la asistencia tras desastres naturales, figura entre las dependencias afectadas.

La Administración de Seguridad en el Transporte (TSA), encargada de la seguridad aeroportuaria, advirtió en la red social X que un cierre prolongado podría provocar mayores tiempos de espera y cancelaciones de vuelos.

A pesar del bloqueo, ICE continuará operando con recursos previamente aprobados por el Congreso el año pasado.

Financiamiento de ICE divide a demócratas y republicanos

Los demócratas condicionaron cualquier nuevo financiamiento del DHS a cambios en las operaciones de ICE. Entre sus exigencias se encuentran la reducción de patrullajes, la prohibición del uso de pasamontañas por parte de agentes durante operativos y la obligación de obtener una orden judicial para ingresar a propiedad privada.

La oposición intensificó su postura tras la muerte de Renee Nicole Good y Alex Pretti, dos ciudadanos estadounidenses que fallecieron en enero en Minneapolis durante protestas contra redadas migratorias.

El líder demócrata en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, señaló que los republicanos no han mostrado interés en modificar las acciones de ICE. Por su parte, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, afirmó en Fox News que el bloqueo responde a razones políticas y partidistas.

El senador demócrata John Fetterman declaró que la parálisis federal tendrá “literalmente cero impacto” en la operación de la policía migratoria.

Senado requiere 60 votos para aprobar presupuesto del DHS

Para aprobar el presupuesto del Departamento de Seguridad Nacional, el Senado necesita 60 votos de 100, conforme a sus reglas vigentes. Aunque los republicanos cuentan con mayoría, requieren el respaldo de legisladores demócratas para alcanzar el umbral necesario.

La Casa Blanca envió una contrapropuesta el miércoles por la noche y manifestó disposición para negociar. El líder republicano en el Senado, John Thune, calificó la oferta como seria y señaló que la oposición no obtendrá todas sus demandas.

Sin embargo, los demócratas rechazaron la propuesta del Ejecutivo y señalaron que las negociaciones no han prosperado.

Esta es la tercera parálisis presupuestaria desde el inicio del segundo mandato del presidente Donald Trump.