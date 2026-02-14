Protestan en al menos siete estados para exigir justicia por mineros desaparecidos en Sinaloa

GENERANDO AUDIO...

Participaron trabajadores y familiares de las víctimas. Foto: Antonio López Moreno.

Trabajadores mineros y decenas de personas de siete estados del país salieron a las calles para exigir justicia por los 10 mineros desaparecidos en la comunidad de La Concordia, Sinaloa.

Antes del mediodía, mineros, familiares de las víctimas y ciudadanos realizaron marchas simultáneas en Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Zacatecas e Hidalgo, en una jornada de protesta que unió a regiones con fuerte actividad minera.

De manera conjunta, demandaron el esclarecimiento del asesinato de cinco de los 10 trabajadores que fueron secuestrados por un grupo armado el 23 de enero. Además, exigieron al Gobierno Federal intensificar la búsqueda para localizar con vida a los otros cinco mineros que continúan desaparecidos.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) sostiene que los “Chapitos” secuestraron a los mineros, tras confundirlos con criminales. Sin embargo, sus compañeros dudan de esa versión, pues sostuvieron que los criminales entraron por ellos al campamento de la minera canadiense Vizsla Silver.

En Hermosillo, Sonora, protestaron más de 800 personas por la desaparición de los mineros. Este sábado, avanzaron rumbo a la Catedral Metropolitana, como parte de una marcha silenciosa.

Hermosillo, Sonora. Foto: Antonio Moreno

El contingente, conformado por familiares de las víctimas, mineros, estudiantes y sociedad civil, participó de las oficinas de la Asociación de Ingenieros en Minas.

Avanzaron hacia la Catedral Metropolitana, llevando pancartas con la leyenda “los mineros están de luto”. También vestían playeras con las fotos de los desaparecidos.

Afuera de la Catedral, donde se ofició una misa, asociaciones mineras emitieron un pronunciamiento contra la violencia generada por el crimen organizado en Sonora.

Advierten dificultad para trabajar sin acuerdos con criminales

De igual forma, empresarios y trabajadores mineros de Durango se manifestaron en el centro de Ciudad Victoria. Concluyeron su marcha en la Plaza Cuarto Centenario, donde hicieron un pase de lista en memoria de sus compañeros de la Concordia.

Acusaron que la inseguridad afecta cada vez más al gremio, pues son frecuentes las agresiones por parte de grupos delictivos.

Durango. Foto: Omar Hernández

El presidente del distrito Durando de la Asociación de Ingenieros de Minas, Juan Morales, aseguró que compañeros han sido secuestrados en varios municipios:

“Fueron secuestros y pidieron rescate para los familiares, hubo varios, estamos hablando de municipios como Topia, Canelas, el propio Durango, Vicente Guerrero y La Comarca Lagunera, también le pegó mucho a Torreón.”

Las agresiones han hecho casi imposible ejecutar un proyecto minero sin llegar a un acuerdo con el crimen organizado, indicó el presidente del Colegio de Mineros en Durango Juan Manuel Fernández.

“Desafortunadamente, ya está, en la mayoría de la sierra que es dónde trabajamos nosotros ya hay inseguridad, en algunas ya nos cobran derecho de piso o en otras se tiene que llegar a hacer algunas negociaciones para poder trabajar y que no lo molesten a uno.”

Protestas en Chihuahua y Zacatecas por mineros de Sinaloa

Trabajadores de minas, proveedores, familiares y amigos de las víctimas también se sumaron a las protestas en Chihuahua por los mineros de Sinaloa. Hicieron una marcha pacífica desde la glorieta Francisco Villa hasta la Plaza ángel, junto a Palacio de Gobierno.

De forma conjunta, exigieron al Gobierno Federal que no minimice el caso y que no haya impunidad. Resaltaron que el gremio minero tiene miedo por el crimen organizado.

Por su parte, trabajadores de minas y madres buscadoras marcharon en la capital de Zacatecas para exigir justicia por el asesinato de los ingenieros José Ángel Hernández Vélez e Ignacio “Nacho” Salazar, ambos originarios de dicho estado. Se trata de dos de los cinco cuerpos ya identificados, a quienes las autoridades localizaron en una fosa.

Chihuahua. Foto: Fernando Reyes

José Hernández, padre de José Ángel Hernández, declaró que su hijo encontró “la muerte” cuando dejó su comunidad en Zacatecas para buscar mejores oportunidades en Sinaloa:

“Somos de Cañitas de Felipe Pescador, desde allá nos formamos y su único es salir a buscar mejoras para salir… ¿Qué encontró? La muerte, esperemos pronto ver resultados y que la muerte de mi hijo y de Nacho, su compañero no queden impunes.”

Zacatecas. Foto: Omar Hernández

En cambio, amigos de Ignacio Salazar lamentaron que la inseguridad se sume a los riesgos propios de la profesión.

