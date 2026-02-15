UNAM recomienda vacunación y uso de cubrebocas por sarampión en México

GENERANDO AUDIO...

También pidió reforzar medidas preventivas. Foto: Getty Images

Ante el estado del brote de sarampión en el país, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) emitió una serie de recomendaciones y así, reforzar las acciones de prevención dentro de la comunidad universitaria.

“En las últimas semanas se ha observado una mayor circulación del virus en distintas entidades del país, con incremento de casos y algunas defunciones”, destacó este viernes en una publicación de su gaceta.

Además de mencionar la vacunación propia y de familiares, la institución también consideró el uso de cubrebocas, entre otros consejos.

¿Cuáles son las recomendaciones de la UNAM contra el sarampión?

En primer lugar, revisar la cartilla de vacunación propia y de hijas e hijos, verificando que la información esté actualizada conforme a la edad.

Por otro lado, verificar que niñas, niños y adolescentes cuenten con esquemas adecuados para su edad:

Dos dosis de vacuna contra sarampión (una a los 12 y otra a los 18 meses de edad)

En el contexto actual, se recomienda una dosis adicional entre los 6 y 11 meses de edad

Una dosis de refuerzo en la adolescencia (generalmente a partir de los 11 años)

Los adolescentes y adultos de hasta 49 años que no estén seguros de haber sido vacunados con esquema completo pueden recibir una dosis de vacuna contra sarampión si:

No recibieron dos dosis en la infancia

No cuentan con un refuerzo en la adolescencia o en los últimos seis años.

Desconocen su antecedente de vacunación

Asimismo, que las mujeres embarazadas no deben vacunarse contra sarampión y que todo el personal de salud debe contar con una dosis de refuerzo de vacuna contra sarampión si no ha recibido alguna en los últimos 10 años.

Por otro lado, la UNAM recomendó buscar orientación sobre sitios de vacunación en el teléfono 079.

“Es importante considerar que si se presenta fiebre, malestar general o síntomas respiratorios fuertes debe permanecer en casa y evitar la automedicación”, resaltó la Máxima Casa de Estudios.

Uso de cubrebocas y otras acciones

La Universidad Nacional Autónoma de México explicó que, además de las acciones específicas sobre vacunación y vigilancia de síntomas, es conveniente mantener las siguientes sugerencias ante la circulación de sarampión y otras infecciones respiratorias de la temporada invernal:

Utilizar cubrebocas en espacios cerrados, concurridos o con ventilación limitada (como transporte público, auditorios o aulas) cuando el riesgo individual o colectivo así lo amerite Facilitar la ventilación natural o mecánica en salones, oficinas y áreas comunes Mantener higiene frecuente de manos y la limpieza regular de superficies, mobiliario e instalaciones En caso de presentarse uno o más casos en un mismo grupo académico o área administrativa, no deben suspenderse las actividades de manera automática; en su lugar, intensificar las medidas preventivas y mantener comunicación con las autoridades locales para realizar el reporte correspondiente

“Estas acciones, sostenidas de forma consistente, permiten reducir riesgos sin interrumpir innecesariamente las actividades académicas y laborales”, enfatizó la UNAM.

