Casa Blanca felicita con esta foto a Trump y Melania por 21 años de matrimonio

La historia de Donald y Melania Trump ha sido de interés internacional. Foto: AFP

La Casa Blanca felicitó este 22 de enero de 2026 al presidente Donald Trump y a la primera dama Melania Trump por su 21.º aniversario de matrimonio, a través de una fotografía oficial difundida en sus canales institucionales.

La imagen conmemora las más de dos décadas de unión de la pareja presidencial.

Cena privada por su aniversario 21

De acuerdo con información citada por Fox News, el presidente Trump regresará esta noche a Washington D. C., tras su participación en el Foro Económico Mundial de Davos, Suiza, para celebrar una cena privada de aniversario con Melania Trump en la Casa Blanca.

El aniversario llega mientras el mandatario mantiene una intensa agenda internacional, pero con espacio reservado para conmemorar más de dos décadas de matrimonio.

Así se conocieron Donald y Melania Trump

El presidente conoció a Melania en 1998, durante una fiesta en la ciudad de Nueva York. A partir de ese encuentro comenzaron una relación que se consolidó varios años después con una boda de alto perfil, seguida de cerca por medios nacionales e internacionales.

Donald Trump se casó con Melania Knauss, modelo eslovena de 34 años, un sábado 22 de enero de 2005, en Palm Beach, Florida, en una ceremonia que reunió a más de 350 invitados.

Un año después, en 2006, la pareja tuvo a su único hijo en común, Barron William Trump.

Tras la boda religiosa, la celebración continuó con una recepción en Mar-a-Lago, la residencia del empresario ubicada también en Palm Beach, que desde entonces se ha convertido en uno de los espacios más conocidos ligados a la familia Trump.

El vestido de novia que acaparó miradas

Uno de los detalles más recordados de la ceremonia fue el vestido de novia de Melania. La entonces futura primera dama lució un diseño exclusivo de Christian Dior, con un valor aproximado de 100 mil dólares, que se convirtió en tema de conversación por su elegancia y costo.

