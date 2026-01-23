Trump aclara origen de los moretones en su mano derecha

GENERANDO AUDIO...

Trump atribuyó los moretones en su mano a un golpe con la mesa. Foto: AFP

Fotografías que circularon este jueves y mostraron nuevos moretones en la mano del presidente Donald Trump generaron especulaciones sobre su estado de salud. Sin embargo, el mandatario estadounidense, de 79 años, restó importancia al tema y aseguró que el hematoma se debió a que se golpeó con una mesa.

Las imágenes fueron tomadas durante su participación en el Foro Económico Mundial en Davos, específicamente en la ceremonia inaugural de la llamada “Junta de Paz de Trump”, y se difundieron rápidamente en redes sociales.

Moretones en la mano de Trump generan especulación

No es la primera vez que se observan hematomas en las manos de Trump. Desde su regreso al poder el año pasado, el presidente ha sido visto en varias ocasiones con moretones en la mano derecha, los cuales suele cubrir con vendajes o maquillaje.

En ocasiones previas, la Casa Blanca explicó que estas marcas se deben a una combinación de apretones de mano frecuentes y al uso regular de aspirina, medicamento que Trump toma como parte de su cuidado cardiovascular.

Sin embargo, las fotografías difundidas llamaron la atención porque muestran tonos más intensos en una zona similar, pero esta vez en la mano izquierda, algo que no había sido reportado recientemente.

Explicación oficial de la Casa Blanca

Al ser cuestionado por periodistas a bordo del Air Force One, Trump respondió de forma directa:

“Me golpeé con la mesa”, dijo el mandatario. Además, hizo referencia al uso de aspirina:

“Yo diría que tomen aspirina si les importa su corazón, pero no la tomen si no quieren tener un pequeño moretón”. Donald Trump, presidente de Estados Unidos

Más temprano, la Casa Blanca reiteró la misma explicación y descartó que los moretones estén relacionados con un problema de salud grave.

De acuerdo con reportes oficiales, fotografías tomadas horas antes durante el mismo evento y otras captadas el día anterior no mostraban morados en la mano izquierda del presidente.

Salud de Trump y antecedentes médicos

Las especulaciones sobre el estado físico de Donald Trump se han intensificado debido a su edad.

En julio pasado, el Gobierno informó que Trump fue diagnosticado con insuficiencia venosa crónica, una condición benigna y común que provoca acumulación de sangre en las piernas, calambres y cambios en la piel, la cual puede tratarse con medicamentos o procedimientos específicos.

En diciembre, el médico de la Casa Blanca, Sean Barbabella, señaló que el sistema cardiovascular del presidente “muestra una salud excelente”, tras una resonancia magnética realizada en octubre.

