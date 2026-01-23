Agentes de ICE en EE. UU. detienen a estudiantes, incluido un niño de 5 años

GENERANDO AUDIO...

Liam, de 5 años, fue trasladado con su padre a Texas por ICE. Foto: Reuters

Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) realizaron operativos migratorios en un distrito escolar del área metropolitana de Minneapolis, Minnesota, que derivaron en la detención de al menos cuatro estudiantes, entre ellos un niño de 5 años, de acuerdo con autoridades escolares y abogados de las familias.

El caso provocó indignación en la comunidad, protestas locales y un nuevo foco de tensión en el estado, donde en semanas recientes se han intensificado las redadas federales contra migrantes.

Niño de 5 años detenido por el ICE

El menor, identificado como Liam Conejo Ramos, fue retenido durante un operativo en el que agentes buscaban a su padre, Adrian Alexander Conejo Arias, según confirmó el Departamento de Seguridad Nacional (DHS). Testigos señalaron que el niño llevaba un gorro azul y una mochila de Spider-Man cuando fue interceptado.

De acuerdo con el superintendente de las Escuelas Públicas de Columbia Heights, los agentes pidieron al menor que tocara la puerta trasera de su vivienda, lo que calificó como el uso del niño “como cebo”.

La escena fue descrita por funcionarios locales como traumática.

“No puedo imaginar lo que pasó por la mente de Liam, pero estaba paralizado y muy asustado”, declaró a Reuters Rachel James, integrante del consejo municipal de Columbia Heights.

Versiones contrapuestas: ICE, autoridades y abogado

El vicepresidente JD Vance negó que el menor haya sido arrestado y sostuvo que el objetivo del operativo era exclusivamente el padre del niño.

En la versión oficial, ICE aseguró que “no se enfocó en el niño” y que el menor fue abandonado cuando su padre huyó a pie al momento del arresto. La portavoz Tricia McLaughlin indicó que, en estos casos, se pregunta a los padres si desean que sus hijos sean llevados con ellos o entregados a una persona designada.

Sin embargo, el abogado de la familia, Marc Prokosch, afirmó que tanto el padre como el niño ingresaron legalmente a Estados Unidos para solicitar asilo mediante la aplicación CBP One, y que cumplían con todos los requisitos judiciales.

“Hicieron todo bien. No representaban riesgo de fuga ni de seguridad”, sostuvo.

Lam y su padre están en Texas

Pese a que vecinos ofrecieron resguardar al menor —incluido un familiar—, los agentes colocaron al niño en la parte trasera de una camioneta oficial y se retiraron del lugar, según relataron testigos.

Actualmente, Liam y su padre permanecen detenidos en un centro de detención familiar en San Antonio, Texas, confirmó la defensa legal.

Minnesota, bajo presión por presencia del ICE

Autoridades escolares informaron que al menos cuatro estudiantes del distrito han sido detenidos por agencias migratorias en las últimas semanas, lo que ha generado temor entre familias y llamados a proteger los espacios educativos.

“Nuestras escuelas deben ser lugares seguros para los niños”, declaró Mary Granlund, presidenta de la junta escolar de Columbia Heights.

Minnesota se ha convertido en un foco de protestas contra las redadas federales, en un contexto marcado además por la muerte a tiros de Renee Good el pasado 7 de enero en el mismo distrito, un hecho que elevó la tensión comunitaria y amplificó las críticas a los operativos de ICE.

