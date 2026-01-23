Trump plantea posibilidad: “¿Debería buscar por cuarta vez un mandato?”

GENERANDO AUDIO...

Trump vaticina derrota republicana en 2026. Foto: AFP

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a colocarse en el centro de la discusión política tras publicar un mensaje en su red social Truth Social, en el que aseguró que existen “números récord en todos lados” y planteó de manera directa la pregunta: “¿Debería intentar un cuarto mandato?”, haciendo referencia a buscar, por cuarta vez, la Presidencia de su país.

La declaración, difundida en redes sociales, encendió el debate político debido a que la Constitución estadounidense limita el ejercicio presidencial a dos mandatos.

Captura de pantalla Truthsocial.

Un mensaje que reaviva la polarización política

El pronunciamiento de Trump ocurre en un contexto de alta polarización política en Estados Unidos, en el que el mandatario mantiene una fuerte presencia mediática y conserva una amplia influencia sobre su base de apoyo. La publicación generó reacciones inmediatas tanto de simpatizantes como de críticos, al abrir un escenario que, en términos legales, enfrenta serias restricciones constitucionales.

¿Qué dice la Constitución de Estados Unidos?

De acuerdo con la 22ª Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, ninguna persona puede ser elegida presidente más de dos veces. Esta disposición fue adoptada para evitar la concentración prolongada del poder en una sola figura y establece un límite fundamental al número de mandatos presidenciales.

La edad de Trump y el factor histórico

Actualmente, Donald Trump tiene 78 años. En caso de que fuera posible obtener un nuevo mandato, sería el presidente más longevo en la historia de Estados Unidos. Este factor también ha sido incorporado al debate público, en medio de discusiones sobre la edad, la salud y la permanencia de los líderes políticos en cargos de alta responsabilidad.

Por ahora, el mensaje publicado en Truth Social se mantiene como una señal política que alimenta la conversación nacional, sin que exista un camino legal definido.

