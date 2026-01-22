EE. UU. designa a Laura Dogu como la nueva jefa de misión diplomática en Venezuela

GENERANDO AUDIO...

Estados Unidos nombró a Laura Dogu como la nueva jefa de su misión diplomática en Venezuela, en medio de un proceso de restablecimiento gradual de relaciones con Caracas tras la caída del derrocado presidente Nicolás Maduro, informó este jueves una fuente diplomática a AFP.

Dogu aparece ya como jefa de misión en la página web oficial de la embajada estadounidense, marcando el mayor cambio en los vínculos bilaterales desde que las relaciones quedaron rotas en 2019.

Designación de Laura Dogu impulsa acercamiento entre EE. UU. y Venezuela

La designación de Laura Dogu representa la mayor autoridad diplomática en Venezuela después de un embajador, y es parte de un intento de Washington y Caracas por retomar canales de comunicación y cooperación.

Dogu es una diplomática de carrera con amplia experiencia en América Latina. Anteriormente, fue embajadora de Estados Unidos en Honduras y en Nicaragua, y ha ocupado cargos en diversas misiones diplomáticas, incluidas las de México, Turquía, Egipto y El Salvador, lo que refuerza su perfil para manejar la compleja relación con Venezuela.

Antes de su llegada a la misión venezolana, altos diplomáticos de EE. UU. viajaron el 9 de enero a Caracas para evaluar la posibilidad de reabrir la embajada en el país, cerrada desde 2019.

Contexto de la reanudación diplomática tras la captura de Maduro

La designación de Dogu se da en el contexto de un episodio histórico en las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela. El 3 de enero, una operación militar estadounidense capturó a Nicolás Maduro, quien fue trasladado a Nueva York para enfrentar cargos de narcotráfico, según reportes recientes.

Desde entonces, el gobierno interino encabezado por Delcy Rodríguez ha avanzado en gestos de cooperación con Washington, incluso con posibilidad de un viaje oficial a EE. UU. próximamente.

El restablecimiento de relaciones incluye considerar la reapertura de la embajada estadounidense en Caracas y una agenda diplomática más amplia entre ambos gobiernos.

La designación de Dogu apunta a consolidar un canal diplomático más estable entre Estados Unidos y Venezuela, en un momento de profunda transición para el país sudamericano.

