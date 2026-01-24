Chicago activa Código Azul por frío extremo de hasta -26 °

GENERANDO AUDIO...

Las autoridades de Chicago, Illinois, activaron el Código Azul ante una tormenta invernal que provocó temperaturas extremas y una sensación térmica de hasta -26 °C, condiciones que pueden causar congelación en menos de 10 minutos. La alerta se mantiene este fin de semana y forma parte de un sistema de emergencia por clima severo en Estados Unidos.

Sandra Gómez, enviada especial de Unotv.com, explicó en Noticias en Claro que más de 20 estados permanecen bajo alerta por frío intenso. En Chicago, el descenso de temperatura obligó a la suspensión de clases, al cierre parcial de actividades y a que miles de personas trabajen desde casa para evitar la exposición prolongada al frío.

Tormenta invernal paraliza Chicago y activa alertas por congelación

Gómez mencionó que, desde las primeras horas del día, la tormenta invernal impactó con fuerza a la ciudad. La nieve constante, combinada con ráfagas de viento y temperaturas bajo cero, ha complicado la movilidad y elevado el riesgo para la población. Autoridades de Estados Unidos han reiterado el llamado a no permanecer al aire libre y a extremar precauciones.

Como medida preventiva, escuelas suspendieron clases, algunas oficinas limitaron operaciones y el transporte ha registrado afectaciones. Las autoridades recomendaron vestir varias capas de ropa, evitar traslados innecesarios y resguardar a adultos mayores, niñas y niños.

Compras de pánico y medidas ante el frío extremo

Ante el avance del frío, habitantes de Chicago realizaron compras de pánico en tiendas de autoservicio para abastecerse de alimentos y productos básicos. Algunos establecimientos reportaron estantes vacíos ante la alta demanda.

Laura Flores, residente de la ciudad, explicó que muchas familias se prepararon porque “no se va a poder salir”, y señaló que incluso se difundieron recomendaciones para agregar anticongelante a los vehículos, debido al riesgo de daños en los motores por las bajas temperaturas.

La nieve acumulada de días previos, sumada al frío intenso, mantiene condiciones complicadas en calles y vialidades. Las autoridades insistieron en seguir las indicaciones oficiales y mantenerse informados durante el fin de semana, ya que la alerta continúa vigente en gran parte del país.

El Código Azul se activa cuando el frío representa un riesgo grave para la salud, especialmente para personas en situación vulnerable. Bajo estas condiciones, la exposición a la intemperie por más de 10 minutos puede provocar congelación, una lesión grave causada por el enfriamiento extremo de la piel y los tejidos.

