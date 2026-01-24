Imágenes: escoltan esposado a Ryan Wedding, exolímpico ligado al narco

GENERANDO AUDIO...

Ryan Wedding es acusado de homicidio y narcotráfico. Foto: Reuters

Imágenes difundidas muestran a Ryan Wedding, ex snowboarder olímpico, esposado y escoltado por agentes del FBI tras su traslado a Estados Unidos, luego de entregarse a autoridades estadounidenses en México. El exatleta está acusado de encabezar una operación transnacional de tráfico de cocaína y de ordenar varios asesinatos relacionados con drogas.

Wedding aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Ontario, en el condado de San Bernardino, California, donde fue bajado del avión bajo un fuerte dispositivo de seguridad federal. Las imágenes representan su primera aparición pública desde su detención.

Así fue el traslado de Ryan Wedding a Estados Unidos

En los videos se observa a Ryan Wedding escoltado por agentes del FBI mientras desciende de la aeronave y es conducido por la pista del aeropuerto sin perderlo de vista. Vestía jeans, chaleco negro y una gorra de Los Ángeles, y mantuvo la cabeza agachada durante todo el trayecto en la pista.

Las autoridades federales confirmaron que Wedding fue trasladado a California para enfrentar cargos federales tras permanecer oculto en México durante casi una década.

De atleta olímpico a acusado de narcotráfico

De acuerdo con el FBI, Ryan Wedding está acusado de dirigir los asesinatos de dos personas en noviembre de 2023, relacionados con un envío de drogas robado, así como del homicidio de otra persona en mayo de 2024 por una deuda vinculada al tráfico de estupefacientes.

Las investigaciones señalan que Wedding habría orquestado una red internacional de tráfico de cocaína, con operaciones que cruzaban fronteras y vínculos con organizaciones criminales.

Vínculos con el Cártel de Sinaloa y múltiples alias

Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, Wedding también enfrenta cargos por supervisar una empresa criminal, además de diversos delitos de narcotráfico. Las autoridades lo relacionan con el Cártel de Sinaloa.

Durante su etapa como prófugo, utilizó varios alias, entre ellos el “Jefe”, “Gigante”, “Enemigo Público”, “James Conrad King” y “Jesse King”, lo que dificultó su localización durante años.

Entrega en México y estatus legal

Wedding se entregó en la embajada de Estados Unidos en México, según reportó Associated Press. Un portavoz del FBI informó que permanecerá detenido en Los Ángeles y que realizará su primera comparecencia ante un tribunal federal este lunes.

El exatleta figuraba en la lista de los 10 más buscados del FBI, tras permanecer escondido en territorio mexicano durante casi 10 años.

El “Chapo moderno”, según autoridades

Durante una conferencia, el funcionario Patel afirmó que el caso de Wedding refleja una transformación extrema:

“Pasó de ser un snowboarder olímpico a uno de los mayores narcotraficantes de los tiempos modernos”, lo que llevó a calificarlo como el “Chapo moderno”.

Las autoridades estadounidenses señalaron que el proceso judicial continuará en cortes federales, donde se determinará su responsabilidad penal.

