Choque entre avión y camión de bomberos en Aeropuerto LaGuardia provoca suspensión de vuelos

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LaGuardia suspende vuelos tras choque de avión con camión de bomberos. Foto: Getty

La noche de este domingo, un accidente en el aeropuerto de LaGuardia, en Nueva York, derivó en la suspensión momentánea del tráfico aéreo. De acuerdo con primeros reportes, un avión se habría impactado con un camión de bomberos tras colisionar en una pista de rodaje del mismo aeropuerto.

Asimismo, reportes indicaron que el vuelo 646 de Jazz Airlines habría resultado con daños importantes en la cabina y en la parte delantera del avión.

Hasta el momento, no hay reporte oficial de daños o de víctimas. Sin embargo, medios locales informan que, de manera inicial, dos personas habrían perdido la vida y 12 más estarían lesionadas.

La Administración Federal de Aviación estadounidense (FAA), por el momento, anunció la suspensión temporal de LaGuardia, sin dar más detalles del accidente.

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