Aeropuertos de Estados Unidos colapsan con filas de más de 2 horas ante falta de personal

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Foto: Reuters

Tras la primera quincena en que los trabajadores de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, en inglés) recibieron su cheque en ceros, las filas de acceso para pasajeros en aeropueros de Estados Unidos se hacen más largas, con esperas de dos a tres horas. Y durante el spring break, la cuarta temporada de más actividad aérea.

Ello, pues, pese a que medio millón de trabajadores realizan sus labores con pagos a medias desde que inició el cierre gubernamental el 14 de febrero, desde la semana pasada dos tercios de la plantilla se han dicho enfermos, buscado otro trabajo o renunciado.

Y aunque la TSA, del Departamento de Seguridad Interna (DHS, en inglés), llama a usar el sistema TSA PreCheck, que elimina con un escaneo facial la revisión de documentos, muchos prefieren entrar de la forma tradicional, incluso intentando saltarse las filas a través de los accesos de vuelos internacionales.

¿Por qué hay filas tan largas en aeropuertos de Estados Unidos?

Luego de que en febrero los demócratas se negaron a dar fondos al DHS, por las actividades del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, en inglés) contra los migrantes, la dependencia dejó de recibir dinero federal, recortando sus actividades y servicios a lo esencial y, en muchos casos, sin pagar a sus trabajadores.

Situación que dejó a la TSA con personal reducido desde el 14 de febrero, con una disminución más hace una semana, cuando sus trabajadores recibieron los cheques en cero. Y es que, aunque el Gobierno federal esté en pausa, los pagos de servicios, renta, hipotecas y otros gastos, no cesan, por lo que muchos han tenido que buscar ingresos estables en otras partes.

Mientras, la TSA busca aminorar las filas con el uso del TSA PreCheck, que estará en 65 aeropuertos del país, y que permite el acceso rápido documentando en línea al comprar el boleto del vuelo.

Además, el presidente Donald Trump ordenó el despliegue de agentes del ICE en aeropuertos para sustituir a los empleados de la TSA que han dejado su lugar, para agilizar los accesos a las terminales y reducir la tasa de retrasos en los vuelos.

En tanto que, aunque la situación de las largas filas es predominante, no ocurre en todos los aeropuertos, ya que en algunos, como el de la ciudad de Kansas, sus empleados de TSA no son federales, o el de San Francisco, donde esas tareas las realizan trabajadores privados.

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