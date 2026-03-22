¡Confirmado! ICE operará en aeropuertos de EE. UU. a partir del lunes por orden de Trump

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ICE. Foto: Reuters.

El jefe de seguridad fronteriza de Estados Unidos, Tom Homan, confirmó que el despliegue de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por su siglas en inglés) en los aeropuertos de Estados Unidos comenzará el lunes. en línea con lo anunciado previamente por el presidente Donald Trump, quien reiteró la medida en su plataforma Truth Social.

La decisión contempla que agentes de ICE participen en tareas que habitualmente realiza la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA).

ICE iniciará operaciones en aeropuertos de EE. UU. el lunes

Homan aseguró este domingo a la cadena CNN lo que Trump había adelantado a última hora del sábado y de nuevo hace unas horas: la intervención directa del ICE en los procedimientos de controles de seguridad para los pasajeros, una tarea desempeñada habitualmente por empleados de la TSA.

El mandatario estadounidense señaló que el despliegue del ICE comenzará este lunes para apoyar a los agentes de la TSA que han continuado en funciones pese a la falta de pago. El mensaje fue difundido a través de Truth Social, donde indicó que la medida busca atender la situación en los aeropuertos.

La participación del ICE implica su incorporación en procedimientos de control de seguridad para pasajeros, una función distinta a sus labores habituales relacionadas con la aplicación de leyes migratorias.

Intervención de ICE en aeropuertos por crisis en TSA

La intervención del ICE en aeropuertos de Estados Unidos ocurre en un contexto de reducción de personal en la TSA, derivado del cierre parcial del Gobierno estadounidense que ha impedido el pago de salarios desde mediados de febrero.

De acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional, las ausencias en la TSA se han mantenido por encima del 9%, mientras que más de 300 agentes han renunciado desde el inicio del cierre.

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