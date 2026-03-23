Estados Unidos lanza alerta para sus ciudadanos en todo el mundo por ataques de Irán

| 20:36 | Francisco López | Uno TV
Estados Unidos lanza alerta para sus ciudadanos en todo el mundo por ataques de Irán
Foto: Getty Images

Los estadounidenses fuera del territorio, sobre todo en Medio Oriente, deben extremar precauciones, alertó el Departamento de Estado, tras los diversos ataques contra instalaciones diplomáticas de ese país, incluso fuera de la región en conflicto.

Asimismo, acotó que “grupos que apoyan a Irán podrían atacar otros intereses estadounidenses en el extranjero o lugares relacionados con Estados Unidos y/o ciudadanos estadounidenses en todo el mundo”.

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