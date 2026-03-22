EE. UU. y China analizan crear una Junta de Comercio; mercado observa riesgos

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China y EE. UU. podrían estrechar lazos económicos. Reuters

La posible creación de una Junta de Comercio EE. UU. China ha generado atención entre analistas, ya que el nuevo mecanismo de comercio gestionado podría modificar la forma en que ambos países regulan exportaciones e importaciones, con posibles efectos en los mercados internacionales.

La propuesta surge en un contexto en el que Washington y Pekín buscan redefinir su relación económica, mientras trabajan en la posibilidad de una reunión entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el líder chino Xi Jinping en las próximas semanas.

Junta de Comercio EE. UU. China: qué es el mecanismo propuesto

Tras reuniones entre funcionarios económicos de ambos países en París el fin de semana pasado, el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, informó que se discutió la creación de una Junta de Comercio bilateral.

El objetivo de este mecanismo sería:

Definir qué bienes exporta e importa cada país

Identificar sectores con potencial de crecimiento comercial

Establecer posibles reducciones de aranceles en áreas no estratégicas

De acuerdo con Wendy Cutler, del Asia Society Policy Institute, la junta podría centrarse en productos no sensibles, lo que permitiría ampliar el comercio sin afectar sectores considerados estratégicos.

También se ha planteado avanzar en compromisos de compra por parte de China en sectores como:

Productos agrícolas

Energía

Aeronáutica

Comercio gestionado entre EE. UU. y China: antecedentes

Las conversaciones actuales se enmarcan en un enfoque conocido como comercio gestionado, que prioriza resultados concretos sobre políticas comerciales generales.

Según Chad Bown, del Peterson Institute for International Economics, este modelo puede incluir:

Compromisos de importación

Restricciones voluntarias a exportaciones

Un antecedente es el caso de Japón en la década de 1980, cuando se establecieron límites para la exportación de automóviles hacia Estados Unidos.

Más recientemente, durante la primera presidencia de Donald Trump, se firmó el acuerdo comercial conocido como “Fase Uno”, en el que China se comprometió a importar 200 mil millones de dólares adicionales en productos estadounidenses en un periodo de dos años.

Sin embargo, ese compromiso no se cumplió en su totalidad.

Preocupaciones del mercado ante la Junta de Comercio EE. UU. China

Algunos analistas consideran que este tipo de mecanismos podría alterar el funcionamiento de los mercados.

Joerg Wuttke, de la firma DGA-Albright Stonebridge Group, señaló que el enfoque implicaría una mayor intervención en lugar de permitir que empresas y consumidores determinen precios y flujos comerciales.

Entre las principales preocupaciones se encuentran:

Reducción del papel de las fuerzas del mercado

Posible afectación a la competitividad

Impacto en otros socios comerciales

Un empresario con sede en Estados Unidos, citado bajo anonimato, indicó que este modelo genera dudas sobre:

Qué industrias serán priorizadas

Cómo se decidirán los beneficios sectoriales

Relación comercial EE. UU. China y viabilidad del modelo

A pesar de las inquietudes, algunos especialistas consideran que el comercio gestionado podría representar una alternativa frente a conflictos comerciales recurrentes.

Bown planteó que este enfoque podría contribuir a una relación más estable entre ambos países, siempre que exista compromiso de ambas partes.

No obstante, advirtió que cualquier acuerdo deberá cumplir con condiciones clave:

Ser viable para ambas economías

Mantener compromisos sostenidos

Ajustarse a condiciones reales del comercio internacional

El desarrollo de este posible mecanismo ocurre en un contexto de negociaciones que buscan reducir tensiones comerciales, aunque su implementación enfrenta retos técnicos y políticos.

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