Dron capta choque masivo de más de 100 vehículos en Michigan a causa de la nieve

GENERANDO AUDIO...

Foto: AFP/Archivo/Ilustrativa

Un choque masivo que involucró a más de 100 vehículos fue captado por imágenes de dron en Michigan, en medio de condiciones invernales peligrosas. De acuerdo con reportes iniciales, se registraron personas heridas mientras la nieve y el hielo complicaron la circulación en la zona.



Las condiciones invernales, la baja visibilidad y las superficies resbaladizas habrían contribuido al accidente múltiple. Las imágenes aéreas muestran una larga fila de autos y camiones detenidos tras el impacto en cadena, lo que refleja la magnitud del incidente.

Choque masivo en Michigan por condiciones invernales

El choque masivo en Michigan ocurrió mientras el clima adverso afectaba carreteras y reducía la visibilidad para los conductores. Las imágenes de dron, difundidas en redes sociales y páginas de noticias estadounidenses, permiten dimensionar el alcance del siniestro, con decenas de vehículos dañados y carriles completamente bloqueados.

Autoridades reportaron heridos; sin embargo, hasta el momento, se desconoce el número y la gravedad de sus lesiones. Equipos de emergencia acudieron al sitio para atender a las personas afectadas y coordinar labores de auxilio en medio del frío y la nieve.

Las autoridades reiteraron el llamado a conducir con precaución ante la presencia de nieve y hielo, mantener distancia entre vehículos y atender las indicaciones viales cuando el clima se torna extremo.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.