Donald Trump batió récord de deportaciones en su primer año de mandato

GENERANDO AUDIO...

El martes 20 de enero se cumple el primer año del segundo gobierno de Donald Trump en Estados Unidos: un periodo marcado por amenazas mediante aranceles, intervencionismo y la deportación de migrantes.

Al tomar protesta, Trump inauguró su segundo gobierno con un decreto de emergencia nacional en la frontera sur con México.

“Declaré una emergencia nacional en nuestra frontera sur y desplegué a las fuerzas armadas de Estados Unidos y a la Patrulla Fronteriza para repeler la invasión”, dijo en ese entonces.

El mandatario aseguró que las y los migrantes eran asesinos, traficantes de drogas y hasta personas recluidas en manicomio en sus países de origen, sin ofrecer pruebas:

“Hubo cientos de miles de cruces ilegales al mes, y virtualmente todos ellos -incluyendo asesinos, traficantes de drogas, miembros de pandillas y personas de instituciones mentales y manicomios- fueron liberados en nuestro país.”

Aumentan las detenciones en Estados Unidos

La investigadora del CISAN-UNAM, Camelia Nicoleta Tigau, indicó que el gobierno de Donald Trump ha deportado a 2 millones 500 mil personas migrantes, de las cuales, 600 mil optaron por la autodeportación:

“Hay más de 13 millones de personas indocumentadas en Estados Unidos y sí, en un año han logrado salir, han logrado expulsar más bien dos millones y medio de personas. Y eso pensábamos que no era factible que se hiciera. Sí lo lograron, 600 mil con autodeportación”

Desde el 20 de enero de 2025, el gobierno de Estados Unidos arrestó a un promedio de 824 migrantes por día. Representa más de la mitad de las 312 detenciones diarias que, en promedio, se realizaron en el último año de Joe Biden, según datos del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

Esta situación afecta severamente a las y los migrantes que viven en el país vecino: “Es difícil porque estamos asustados… yo soy legal”, indicó Verónica Lozano, habitante de Chicago, Illinois.

Las redadas motivaron protestas violentas en Los Ángeles, California, y desde México la presidenta Claudia Sheinbaum defendió a los paisanos, el 12 de junio del 2025.

“No estábamos de acuerdo con que se realizaran las redadas para detener a personas que trabajan honestamente en los Estados Unidos, eso va a dañar no solamente a las personas, sino a la propia economía de los Estados Unidos”, detalló en aquel entonces.

Pero las redadas continuaron y, más aún, se construyeron centros de detección para migrantes, como el Alligator Alcatraz, en Florida.

El negocio de las detenciones

Cada migrante detenido y deportado cuesta 160 dólares por día a la administración de Donald Trump. El Alligator Alcatraz cuesta 450 millones de dólares al año.

La investigadora del CISAN-UNAM, Camelia Nicoleta, indicó que “también hay una industria de la migración que, que implica la construcción de campamentos, a veces son cárceles privadas”

Un total de 145 mil 537 migrantes mexicanos fueron repatriados de Estados Unidos, del 20 enero al 17 de diciembre del 2025, según datos de la Secretaría de Gobernación.

Camelia Nicoleta indicó que, pese a eso, no se romperían las relaciones entre ambos países.

“Porque son economías muy interdependientes y, a pesar de que estamos pasando por un periodo muy tormentoso, al final no se van a romper del todo las relaciones”, afirmó.

A un año de gobierno, Donald Trump mantiene las redadas contra migrantes de forma indiscriminada.

“Nos estamos deshaciendo de mucha gente que son criminales… Es por eso que nuestras cifras de crimen son tan buenas. Tenemos mínimos históricos”, indicó el mandatario 13 de enero del 2026.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Te recomendamos: