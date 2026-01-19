Trump insiste, adquirirá Groenlandia, porque Dinamarca no ha podido hacer nada contra la “amenaza rusa”

GENERANDO AUDIO...

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insistió este domingo en que alejará la “amenaza rusa” de la isla de Groenlandia, territorio semiautónomo de Dinamarca, alegando que el gobierno de este país “no ha podido” lograrlo.

“La OTAN lleva 20 años diciéndole a Dinamarca ‘tienes que alejar la amenaza rusa de Groenlandia’. Lamentablemente, Dinamarca no ha podido hacer nada al respecto”, señaló en su cuenta de Truth Social, donde aseguró que “ha llegado el momento y se hará”.

Los ministros de Exteriores de Dinamarca y otros siete países europeos se reunieron este domingo y subrayaron que “no son una amenaza para nadie”, después de que el estadounidense anunció su intención de imponer a partir del 1 de febrero una tasa adicional del 10% a las importaciones procedentes de estos ocho países.

Asimismo, advirtieron que esta medida, adoptada en represalia por su participación en maniobras militares en Groenlandia, podría provocar una espiral que no beneficia a ninguna de las partes. Los nuevos gravámenes se mantendrán, según la Casa Blanca, hasta que Estados Unidos complete el proceso de “adquisición” del territorio.

Tras el encuentro a nivel de embajadores, está previsto que se celebre en los próximos días, según fuentes europeas a final de semana, una cumbre extraordinaria de jefes de Estado y de gobierno de los 27 para abordar la crisis abierta con la administración Trump por la isla de Groenlandia.

