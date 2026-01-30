Cierre nacional en EU contra ICE: qué es el “National Shutdown” del 30 de enero

GENERANDO AUDIO...

Colectivos y activistas en EE. UU. llaman a un cierre nacional REUTERS

Este viernes 30 de enero de 2026, colectivos y activistas en Estados Unidos llaman a un cierre nacional (conocido como “National Shutdown” o “ICE Out”) con una consigna: no trabajar, no ir a la escuela y no comprar durante el día, como forma de presión social y económica.

¿Qué es el “National Shutdown” del 30 de enero?

La convocatoria se presenta como una jornada de paro y boicot de consumo a nivel nacional. En su sitio oficial, los organizadores sostienen que el llamado surge tras muertes atribuidas a agentes federales y lo vinculan con la exigencia de “Stop Funding ICE” (dejar de financiar a la agencia migratoria ICE).

En paralelo a la acción del viernes, se prevén movilizaciones y protestas coordinadas el fin de semana en varias ciudades, según reportes que describen la protesta como parte de un ciclo más amplio de manifestaciones.

¿Qué acciones se están convocando?

El mensaje central es evitar actividades cotidianas para impactar la economía: “No work. No school. No shopping.” Además, se promueven registros de actividades, descargas de materiales gráficos y guías para walkouts estudiantiles (salidas o paros en escuelas).

A nivel local, algunos negocios han anunciado cierres solidarios y se planean mítines en parques y espacios públicos, de acuerdo con reportes regionales.

Ojo: no confundir con un cierre del Gobierno federal

El término “shutdown” puede generar confusión: por separado, esta semana también ha crecido la atención sobre el riesgo de un cierre del Gobierno federal por la fecha límite de financiamiento en Washington (también alrededor del 30 de enero), pero se trata de un tema distinto a la convocatoria de protesta social.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.