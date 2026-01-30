Finge ser agente del FBI e intenta sacar de prisión a Luigi Mangione

GENERANDO AUDIO...

Suplanta agente de FBI y falla. Foto: Uno Tv

Un intento de fuga fue frustrado en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, en Nueva York, luego de que un hombre de Minnesota presuntamente tratara de liberar a Luigi Mangione, acusado del asesinato del director ejecutivo de United Healthcare, Brian Thompson.

El hombre detenido es Mark Anderson, de 36 años, quien fue capturado y acusado de hacerse pasar por un agente del FBI, tras intentar sacar de prisión a Mangione, de 27 años, bajo un falso procedimiento legal.

Intento de fuga en cárcel de Nueva York

El presunto plan ocurrió cuando Anderson ingresó a un área de admisión del penal y aseguró a los funcionarios que contaba con documentos supuestamente firmados por un juez, los cuales —según él— autorizaban la liberación inmediata del acusado.

Sin embargo, el personal penitenciario detectó irregularidades en la versión y notificó a las autoridades federales, quienes frustraron el escape antes de que se concretara. Anderson fue arrestado en el lugar y enfrenta cargos por suplantación de identidad de un agente federal.

Reportes señalan que el hombre portaba objetos inusuales, entre ellos un tenedor para barbacoa y lo que parecía ser un cortador de pizza, aunque no logró avanzar en su intento.

¿Quién es Luigi Mangione?

Luigi Mangione proviene de una familia económicamente acomodada y es señalado como el presunto responsable del asesinato de Brian Thompson, director ejecutivo de la aseguradora de salud UnitedHealthcare, ocurrido en una calle de Manhattan.

El crimen fue catalogado por las autoridades como un acto terrorista, sin embargo; Mangione se ha declarado no culpable ante el tribunal. Actualmente enfrenta cargos tanto a nivel estatal como federal.

Condena que enfrenta Luigi Mangione

En el ámbito estatal, Mangione podría recibir una sentencia de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. No obstante, por los cargos federales que enfrenta, legalmente también podría ser condenado a la pena de muerte, dependiendo del desarrollo del proceso judicial.

Las autoridades continúan investigando si Anderson actuó solo o si existen más personas involucradas en el intento de fuga.

