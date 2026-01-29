Trump endurece política contra Cuba: anuncia aranceles a países que den petróleo a la isla

GENERANDO AUDIO...

Presidente Donald Trump. Foto: AFP

El presidente Donald Trump aumenta la presión sobre Cuba, luego firma una orden ejecutiva con la que señala que Estados Unidos“podría” imponer aranceles, por un monto no especificado, a los países que vendan o proporcionen petróleo a la isla.

“Se podrá imponer un arancel adicional ‘ad valorem’ (según el valor) a las importaciones de bienes que sean productos de un país extranjero que venda o proporcione directa o indirectamente cualquier tipo de petróleo a Cuba”, indica el texto publicado por la Casa Blanca.

La determinación de qué países serán sancionados recaerá en el Departamento de Comercio, en coordinación con el Departamento de Estado, el Tesoro y otras agencias federales.

El porcentaje del arancel se definirá caso por caso y podrá modificarse si existen represalias o cambios en la conducta de los gobiernos involucrados.

La orden ejecutiva, firmada el presidente Trump, entrará en vigor a partir de las 12:01 horas del 30 de enero de 2026, de acuerdo con el documento oficial.

La decisión, destinada a aumentar aún más la presión sobre La Habana, se apoya en la declaración de un “estado de emergencia” en relación con la “amenaza excepcional” que representa Cuba para la seguridad nacional estadounidense, según este decreto.

Acusa a Cuba de mantener vínculos con países hostiles

En la orden, Trump sostiene que el Gobierno de Cuba mantiene vínculos con países hostiles, grupos terroristas transnacionales y actores malignos adversos a Estados Unidos.

“El Gobierno de Cuba ha tomado acciones extraordinarias que perjudican y amenazan a Estados Unidos. El régimen se alinea con, y proporciona apoyo a, numerosos países hostiles, grupos terroristas transnacionales y actores malignos adversos a los Estados Unidos, incluido el Gobierno de la Federación de Rusia (Rusia), la República Popular China (PRC), el Gobierno de Irán, Hamas y Hezbollah”, asegura el documento

Según el documento, Cuba alberga infraestructura de inteligencia extranjera, incluida la mayor instalación de inteligencia rusa fuera de su territorio, lo que —afirma— amenaza directamente a Estados Unidos.

“Cuba alberga descaradamente a peligrosos adversarios de los Estados Unidos, invitándolos a basar sofisticadas capacidades militares y de inteligencia en Cuba que amenazan directamente la seguridad nacional de los Estados Unidos”, afirma el decreto.

México es uno de los países que proporciona petróleo a Cuba. Ha exportado a la isla alrededor de 17.3 millones de barriles de petróleo crudo y productos derivados entre julio de 2023 y septiembre de 2025, de acuerdo con información reportada por Gasolinas Bienestar, S.A. de C.V., filial de Petróleos Mexicanos (Pemex), ante la Securities and Exchange Commission (SEC) de Estados Unidos.

El valor estimado de estos envíos asciende a 26 mil 900 millones de pesos, según los montos reportados por la empresa en distintos periodos. El volumen total se obtiene a partir de promedios diarios reportados por año, no de un acumulado consolidado presentado en un solo documento.

