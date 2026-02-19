Estados Unidos podría atacar Irán en los próximos días, según reportes alrededor del mundo

GENERANDO AUDIO...

Estados Unidos podría atacar Irán en los próximos días, de acuerdo con medios internacionales, que destacaron la importante movilización de tropas y aeronaves de guerra estadounidenses en los últimos días.

Mientras tanto, continúan las negociaciones entre ambos países en torno al programa nuclear iraní, en el que la administración de Trump busca el desarme del país persa, tras asegurar que estaría por crear misiles con esta tecnología.

¿Estados Unidos atacará Irán pronto?

De acuerdo con medios como CBS, que a su vez citó altas fuentes militares, el ataque podría ocurrir este sábado, al concluir las negociaciones en curso, mientras sitios de apuestas elevaron a 53% la posibilidad de que Israel ataque Irán antes del próximo 31 de marzo.

Incluso, imágenes satelitales muestran los esfuerzos de Irán por fortificar o enterrar los sitios e infraestructura de su programa nuclear, a la par de los ejercicios militares que realizó este martes y miércoles con Rusia y China en el Estrecho de Hormuz, mismo que ha sido cerrado durante varias horas para evitar accidentes.

Sin embargo, la secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, aseguró en conferencia de prensa que se prevé que Irán dé una respuesta final a las negociaciones en dos semanas, cuando, acotó, el presidente Donald Trump tomaría una decisión respecto a la posible acción militar en la región.

A la par, el secretario de Estado, Marco Rubio, se reunirá la próxima semana con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, sobre lo tratado en las pláticas entre Estados Unidos e Irán.

¿Cómo está el panorama en el Medio Oriente?

Desde hace unos días, Estados Unidos concentra una importante fuerza naval y aérea en Medio Oriente, en lo que podría ser el preámbulo de una campaña militar sostenida contra Irán.

El presidente estadounidense Donald Trump ha amenazado en repetidas ocasiones a Teherán con una acción militar si las conversaciones en curso no desembocan en un acuerdo que sustituya el programa nuclear que el mandatario estadounidense rompió en 2018, durante su primer mandato.

Además de los buques y aviones de guerra desplegados en Medio Oriente, Estados Unidos tiene decenas de miles de soldados estacionados en bases de toda la región, algunas de las cuales podrían ser vulnerables a contrataques iraníes.

Buques de EE. UU. en Irán

Washington tiene actualmente 13 buques de guerra en Medio Oriente: un portaviones, el USS Abraham Lincoln, nueve destructores y tres buques de combate litoral. Según un funcionario estadounidense, más vendrían en camino.

Después de que Trump ordenó su despliegue a inicios de febrero, el USS Gerald R. Ford, el portaviones más grande del mundo, se encuentra actualmente en el océano Atlántico con dirección al Medio Oriente. Va acompañado de tres destructores.

Es poco común que haya dos portaaviones estadounidenses en Medio Oriente, con capacidad para transportar decenas de aviones de combate y tripulaciones de miles de marineros.

Estados Unidos ya tuvo dos de estos enormes buques de guerra en la región durante junio del año pasado, cuando atacó tres sitios nucleares iraníes durante la campaña de 12 días de bombardeos de Israel sobre Irán.

Poder aéreo

Washington también ha enviado una gran flota de aeronaves, según reportes de inteligencia de fuentes abiertas en X y el sitio web de seguimiento de vuelos Flightradar24.

Entre ellas se incluyen cazas furtivos F-22 Raptor, aviones de combate F-15 y F-16, y aeronaves de reabastecimiento en vuelo KC-135, necesarias para sostener sus operaciones.

El miércoles, Flightradar24 mostró varios KC-135 volando cerca o dentro de Medio Oriente, así como aviones de alerta temprana y control aerotransportado E3 Sentry, y aviones de carga operando en la región.

Protestas, amenazas y charlas

Trump ordenó el despliegue del “USS Abraham Lincoln” en Medio Oriente mientras Irán reprimía las manifestaciones que inicialmente protestaban por el costo de vida, pero que se convirtieron en un movimiento de masas contra la república islámica.

El liderazgo religioso que tomó el poder tras la revolución islámica de 1979 reprimió las manifestaciones y se ha aferrado al poder, mientras muchos opositores consideran una intervención externa como el motor de cambio más probable.

Trump había advertido repetidamente a Irán que, si mataba manifestantes, Estados Unidos intervendría militarmente. El mandatario estadounidense también animó a los iraníes a tomar control de las instituciones del Estado y dijo que “la ayuda (iba) en camino”.

El mes pasado afirmó que, ante la presión de Washington, Teherán había suspendido alrededor de 800 ejecuciones. Sin embargo, sus amenazas se han renovado desde entonces.

Funcionarios estadounidenses e iraníes mantuvieron conversaciones en Ginebra el martes con el objetivo de evitar una intervención militar de Estados Unidos.

Irán afirmó que se habían acordado unas “líneas generales” para un acuerdo que evite el conflicto, pero el vicepresidente estadounidense JD Vance aseguró que Teherán aún no había reconocido todas las líneas rojas de Washington.

El miércoles, en el marco de una cumbre en París, el secretario estadounidense de Energía, Chris Wright, afirmó que Washington impedirá “de una forma u otra” que Irán se haga con el arma nuclear, argumento que ha usado el país para justificar posibles acciones militares en territorio iraní.

