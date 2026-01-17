Casa Blanca celebra bajada del precio de la gasolina con video de Trump al ritmo de Daddy Yankee

| 09:40 | Eduardo Ramírez Mendoza | UnoTV
Casa Blanca presume precio de la gasolina con canción icónica. Foto: AFP.

Una publicación reciente de la Casa Blanca en su cuenta oficial de TikTok ha generado reacciones por usar la canción “Gasolina” de Daddy Yankee para destacar la disminución del precio del combustible en Estados Unidos.

Casa Blanca presume con canción de Daddy Yankee el precio de la gasolina

En el clip, la Casa Blanca muestra inicialmente varias tomas del presidente Donald Trump, que luego son acompañadas por datos sobre el costo del combustible en diferentes entidades del país, mientras suena de fondo la canción “Gasolina” del cantante puertorriqueño Daddy Yankee.

Con el mensaje “promesas hechas promesas cumplidas, 43 estados de Estados Unidos con precios de la gasolina por debajo de tres dólares por galón”, la administración federal estadounidense destaca la disminución del precio del combustible en EE. UU.

@whitehouse

AMERICAN ENERGY 🇺🇸⚡️

♬ original sound – The White House

Reacciones a la publicación

El uso de la canción de Daddy Yankee, lanzada en 2004, ha generado una amplia difusión del video en redes sociales. El material alcanzó millones de visualizaciones y cientos de miles de reacciones en poco tiempo tras su publicación.

Algunos usuarios destacaron la originalidad del formato para comunicar un tema económico, mientras que otros criticaron que un mensaje institucional sea comunicado de esa forma.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento

Te recomendamos:

Jueza federal frena tácticas agresivas del ICE tras protestas por mujer baleada en Minnesota

Estados Unidos

Jueza federal frena tácticas agresivas del ICE tras protestas por mujer baleada en Minnesota

A un año de la investidura de Trump: 10 decisiones que han impactado México

Estados Unidos

A un año de la investidura de Trump: 10 decisiones que han impactado México

EE.UU. alerta a aerolíneas por riesgo de actividad militar al volar sobre México, Centroamérica y Sudamérica

Estados Unidos

EE.UU. alerta a aerolíneas por riesgo de actividad militar al volar sobre México, Centroamérica y Sudamérica

EE. UU. desmiente “Ajuste venezolano” y alerta por promesas migratorias falsas en redes

Estados Unidos

EE. UU. desmiente “Ajuste venezolano” y alerta por promesas migratorias falsas en redes

Etiquetas: ,