Casa Blanca celebra bajada del precio de la gasolina con video de Trump al ritmo de Daddy Yankee

Casa Blanca presume precio de la gasolina con canción icónica. Foto: AFP.

Una publicación reciente de la Casa Blanca en su cuenta oficial de TikTok ha generado reacciones por usar la canción “Gasolina” de Daddy Yankee para destacar la disminución del precio del combustible en Estados Unidos.

Casa Blanca presume con canción de Daddy Yankee el precio de la gasolina

En el clip, la Casa Blanca muestra inicialmente varias tomas del presidente Donald Trump, que luego son acompañadas por datos sobre el costo del combustible en diferentes entidades del país, mientras suena de fondo la canción “Gasolina” del cantante puertorriqueño Daddy Yankee.

Con el mensaje “promesas hechas promesas cumplidas, 43 estados de Estados Unidos con precios de la gasolina por debajo de tres dólares por galón”, la administración federal estadounidense destaca la disminución del precio del combustible en EE. UU.

Reacciones a la publicación

El uso de la canción de Daddy Yankee, lanzada en 2004, ha generado una amplia difusión del video en redes sociales. El material alcanzó millones de visualizaciones y cientos de miles de reacciones en poco tiempo tras su publicación.

Algunos usuarios destacaron la originalidad del formato para comunicar un tema económico, mientras que otros criticaron que un mensaje institucional sea comunicado de esa forma.