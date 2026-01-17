A un año de la investidura de Trump: 10 decisiones que han impactado México

GENERANDO AUDIO...

Regreso de Trump ha traído efectos para México. Foto: Cuartoscuro

A un año de la investidura de Donald Trump para su segundo mandato, el gobierno de Estados Unidos ha tomado una serie de decisiones ejecutivas y administrativas que han tenido efectos directos en la relación bilateral con México.

El republicano inició su segundo periodo firmando más de 100 órdenes ejecutivas, muchas de ellas bajo el argumento de la seguridad nacional o del lema “Make America Great Again”, con repercusiones en comercio, migración, seguridad, energía y cooperación regional.

1. Aranceles como herramienta de presión bilateral

Trump reactivó su política de presión comercial hacia México, con advertencias de aranceles de hasta 25% a sectores como el automotriz, acerero y agroalimentario.

El mandatario vinculó estas amenazas con el control migratorio y el combate al narcotráfico, planteando los aranceles como alternativa al cierre total de la frontera.

2. Suspensión de importaciones ganaderas

El Departamento de Agricultura de EE. UU. (USDA) ordenó la suspensión temporal de importaciones de ganado desde México tras detectar brotes del gusano barrenador en el sur del país.

La medida impactó a productores del norte, con afectaciones económicas diarias millonarias mientras ambos gobiernos revisan una estrategia sanitaria conjunta.

3. Restricciones aéreas y fricción diplomática

El Departamento de Transporte (DOT) revocó 13 rutas de aerolíneas mexicanas y canceló vuelos desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) hacia Estados Unidos.

Washington calificó la decisión como una respuesta a restricciones impuestas por México, elevando la tensión en el sector aéreo binacional.

4. Límite a vuelos de carga mexicanos

Aerolíneas mexicanas enfrentaron nuevas restricciones para vuelos de carga, lo que complicó exportaciones de sectores clave como el automotriz, electrónico y farmacéutico, altamente dependientes del transporte aéreo.

5. Deportaciones aceleradas y migración inversa

El segundo mandato de Trump intensificó las deportaciones de migrantes, incrementando la presión humanitaria en la frontera sur mexicana.

Organismos internacionales documentaron un fenómeno de migración inversa, con personas que optaron por regresar al sur del continente ante las restricciones estadounidenses.

6. Cárteles mexicanos como “organizaciones terroristas”

El Departamento de Estado designó a grupos como el Cártel de Sinaloa y el CJNG como organizaciones terroristas extranjeras, ampliando el margen de sanciones financieras y acciones internacionales.

México expresó preocupación por las implicaciones legales y de soberanía derivadas de esta decisión.

7. Operaciones marítimas cerca de costas mexicanas

Estados Unidos incrementó los patrullajes marítimos en el Pacífico y el Caribe bajo el argumento de combatir el tráfico de drogas.

Estas acciones se integraron a una estrategia regional de seguridad impulsada directamente desde la Casa Blanca.

8. Tensiones simbólicas en el Golfo de México

Trump firmó una orden ejecutiva para que en documentos federales de EE. UU. el Golfo de México sea denominado “Golfo de América”.

Aunque sin reconocimiento internacional, la medida reforzó el interés estadounidense en energía, comercio y jurisdicción marítima en la región.

9. Endurecimiento de controles sanitarios y aduanales

Washington aplicó controles fitosanitarios más estrictos a productos mexicanos como aguacate, jitomate y pimientos, afectando el flujo agroalimentario.

Las exportaciones del sector registraron caídas durante los primeros meses del segundo mandato de Trump.

10. Revisión política del T-MEC

El presidente ordenó una revisión integral del T-MEC, con el objetivo de asegurar beneficios para la economía estadounidense.

El proceso abrió la puerta a posibles cambios en reglas de origen, solución de controversias y acceso a mercados, e introdujo incertidumbre en la relación comercial trilateral.

A un año de su regreso a la Casa Blanca, Donald Trump ha consolidado una agenda que impacta directamente a México, marcada por decisiones unilaterales, presión económica y un enfoque de seguridad ampliado, con efectos que seguirán definiendo la relación bilateral en los próximos años.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.