EE.UU. alerta a aerolíneas por riesgo de actividad militar al volar sobre México, Centroamérica y Sudamérica

Foto: GEtty

La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos emitió una serie de advertencias a las aerolíneas para que tengan precaución al volar sobre América Central y partes de América del Sur, ante posibles riesgos de supuestas actividades militares e interferencias del GPS, informó la agencia de noticias Reuters.

De acuerdo con las autoridades de Estados Unidos, se habrían emitido avisos a Avisos a los Aviadores que cubren países como:

México

Ecuador

Colombia

Así como partes del espacio aéreo del océano Pacífico oriental. La advertencia a las aerolíneas tendrá una vigencia de 60 días.

El contexto de la advertencia

Las advertencias se producen en medio de un aumento de las tensiones entre Estados Unidos y los líderes regionales después de que la administración Trump montara una acumulación militar a gran escala en el sur del Caribe, atacó a Venezuela y se apoderó del presidente del país, Nicolás Maduro, en una operación militar.

El presidente Donald Trump ha planteado la posibilidad de otras acciones militares en la zona, incluso contra Colombia.

Trump dijo la semana pasada que los carteles dirigían México y sugirió que Estados Unidos podría atacar objetivos terrestres para combatirlos, en una de una serie de amenazas al despliegue de la fuerza militar estadounidense contra los carteles de la droga.

Después del ataque a Venezuela, la FAA frenó los vuelos en todo el Caribe, lo que obligó a la cancelación de cientos de vuelos por parte de las principales aerolíneas. El administrador de la FAA, Bryan Bedford, dijo a Reuters a principios de esta semana que había habido una buena coordinación entre la agencia y el ejército de Estados Unidos antes de la operación en Venezuela.