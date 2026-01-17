Jueza federal frena tácticas agresivas del ICE tras protestas por mujer baleada en Minnesota

GENERANDO AUDIO...

Una jueza federal de Estados Unidos ordenó limitar las tácticas de agentes de inmigración (ICE) en Minnesota, luego de una semana marcada por manifestaciones en Mineápolis tras la muerte de una mujer estadounidense baleada por un agente federal.

La jueza Katherine Menendez instruyó a los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) a reducir sus tácticas agresivas durante las protestas. Entre las medidas, les prohibió detener manifestantes que se encuentren en vehículos y no estén obstruyendo las labores de las autoridades.

Además, la resolución judicial prohíbe el uso de gas pimienta contra manifestantes y dio un plazo de 72 horas al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para cumplir con el fallo, dependencia de la que forma parte el ICE.

Protestas tras muertes vinculadas al ICE

Las protestas se intensificaron en Mineápolis luego de que el 7 de enero un agente del ICE disparara contra Renee Nicole Good, una ciudadana estadounidense de 37 años, tras ordenarle descender de su vehículo. Días después, un agente federal hirió de bala a un ciudadano venezolano, también en Mineápolis.

En paralelo, el Departamento de Justicia abrió una investigación contra el gobernador de Minnesota, Tim Walz, y el alcalde de Mineápolis, Jacob Frey, por presuntamente obstaculizar las labores federales durante las manifestaciones, de acuerdo con reportes de CBS News.

Reacción del gobernador y del alcalde de Mineápolis

El alcalde Jacob Frey rechazó la investigación y aseguró que se trata de un intento de intimidación. “Es un intento evidente de intimidarme por defender a Mineápolis, a las fuerzas del orden locales y a los residentes”, escribió en la red social X.

Por su parte, el gobernador Tim Walz criticó que la investigación no incluya al agente que disparó contra Good. “La única persona que no está siendo investigada por el asesinato de Renee Good es el agente federal que le disparó”, publicó.

Mientras la Casa Blanca acusa a autoridades locales de “provocar la violencia”, el Departamento de Justicia no ha emitido comentarios oficiales. La jueza Menendez mantendrá la supervisión del cumplimiento del fallo en los próximos días.

