Trump afirma que Irán dio a EE.UU. un “gran regalo” relacionado con petróleo y gas

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Irán dio a EE. UU. un “gran regalo” energético, dice Trump. Foto: Getty

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que Irán entregó a su país un “gran regalo” relacionado con el petróleo y el gas, sin detallar en qué consistió.

El mandatario hizo estas declaraciones ante la prensa en el Despacho Oval, en medio del conflicto que afecta el suministro energético global en la región.

“Un regalo muy grande”: declaración de Trump

Trump señaló que la acción atribuida a Irán representa una señal de disposición para negociar.

“Ayer hicieron algo que fue asombroso. Nos dieron un regalo y fue un regalo muy grande, por un valor enorme de dinero”, declaró.

Añadió que este hecho le indica que Estados Unidos está tratando con actores dispuestos a alcanzar acuerdos.

Relación con el estrecho de Ormuz

El presidente indicó que el supuesto “regalo” está vinculado con el flujo energético en el estrecho de Ormuz, una zona clave para el tránsito de petróleo a nivel mundial.

Al ser cuestionado sobre si estaba relacionado con la reapertura del paso, respondió que sí estaba ligado “al flujo y al estrecho”.

El estrecho de Ormuz es considerado una de las rutas más importantes para el transporte de crudo, por lo que cualquier alteración impacta en los mercados internacionales.

Funcionarios participan en contactos indirectos

Trump indicó que en los acercamientos participan funcionarios como:

JD Vance

Marco Rubio

Steve Witkoff

Jared Kushner

Sin embargo, no detalló con qué representantes iraníes se mantienen los contactos.

Detrás de las tensiones en la región

Las declaraciones se producen en un escenario de conflicto en Oriente Medio, donde operaciones militares han afectado la estabilidad regional y el suministro energético.

El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, ofreció mediar entre las partes para buscar una solución diplomática.

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