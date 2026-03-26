Trump alcanza 59% de desaprobación en medio de tensiones con Irán

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Sólo 41 por ciento de estadounidenses aprueba a Trump. Foto: Reuters

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, alcanzó un 59% de desaprobación en marzo, el nivel más alto registrado en sus dos mandatos, en medio de las tensiones con Irán.

De acuerdo con una encuesta de Fox News, solo el 41% de los votantes aprueba su gestión, reflejando un deterioro en la percepción pública en un contexto de conflicto internacional.

Manejo de Irán y política exterior impulsan el rechazo

Uno de los factores clave en la caída de aprobación es el manejo del conflicto con Irán.

Según la encuesta:

64% desaprueba su gestión frente a Irán (sube desde 57% en enero)

(sube desde 57% en enero) 62% desaprueba su política exterior en general

Estos niveles coinciden con el aumento de tensiones en Medio Oriente y con la incertidumbre sobre una posible salida al conflicto.

Republicanos moderados marcan distancia; base MAGA se mantiene

El sondeo muestra que, aunque Trump conserva respaldo dentro de su base, hay señales de desgaste en otros sectores republicanos.

Aprobación entre republicanos: 84% (baja desde 92%)

(baja desde 92%) Desaprobación republicana: 16% (máximo histórico en su mandato)

La caída se concentra entre republicanos no alineados con el movimiento MAGA:

Pasan de 70% de aprobación en 2025 a 59% en 2026

En contraste, entre simpatizantes de MAGA el respaldo se mantiene casi intacto, con 97% de aprobación.

Independientes y demócratas elevan presión sobre Trump

El rechazo es aún más amplio fuera del Partido Republicano:

95% de los demócratas desaprueba su gestión

Entre independientes, solo 25% aprueba y 75% desaprueba

Esto amplía la brecha política en un momento de alta tensión internacional.

Pocos creen en un fin cercano del conflicto

La percepción sobre la guerra también impacta la evaluación presidencial.

Solo:

13% cree que el conflicto terminará en semanas

37% estima que durará meses

15% prevé al menos un año

35% considera que se prolongará más de un año

Estos datos reflejan un escepticismo generalizado frente a las previsiones de una solución rápida.

Comparación histórica: niveles similares a Obama, pero con mayor rechazo

En un punto similar de su segundo mandato, el expresidente Barack Obama registraba:

40% de aprobación

53% de desaprobación (marzo de 2014)

Aunque los niveles de aprobación son cercanos, Trump presenta una desaprobación más alta, en un entorno marcado por conflictos internacionales activos.

En conjunto, los datos reflejan que el manejo del conflicto con Irán y la política exterior se han convertido en factores centrales en la evaluación del presidente, en un momento clave de su administración.

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