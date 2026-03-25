Trump amenaza con “desatar el infierno” contra Irán si no negocia un final para la guerra

GENERANDO AUDIO...

Donald Trump defiende su estrategia contra Irán. Foto: Reuters

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que “desatará el infierno” contra Irán si no acepta un acuerdo para terminar la guerra en Oriente Medio, mientras la Casa Blanca aseguró que las conversaciones continúan pese al rechazo iraní al plan propuesto por Washington.

La advertencia fue hecha por la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, quien afirmó que si Irán no acepta la situación actual tras los ataques iniciados el 28 de febrero, Estados Unidos responderá con golpes más severos.

Trump advierte nuevos ataques si Irán rechaza acuerdo

Durante una conferencia, Leavitt aseguró que el presidente estadounidense “no fanfarronea” y está preparado para intensificar las acciones militares si Irán no cambia su postura.

Según la portavoz, el Gobierno estadounidense mantiene conversaciones abiertas, aunque reconoció que la respuesta inicial iraní fue negativa. Horas después, el canciller iraní, Abás Araqchi, afirmó que su país no tiene intención de negociar en este momento y que continuará resistiendo.

El funcionario señaló que aceptar conversaciones ahora sería visto como una señal de derrota, y agregó que Irán busca poner fin al conflicto bajo sus propias condiciones.

ONU advierte que la guerra está “fuera de control”

El secretario general de la ONU, António Guterres, alertó que el conflicto se encuentra “fuera de control”, mientras continúan reportes de bombardeos en varios países de la región, entre ellos: Irán, Israel, Líbano, Baréin, Kuwait, Jordania y Arabia Saudita.

Autoridades iraníes informaron que lanzaron misiles contra portaviones estadounidenses, incluido el Abraham Lincoln, mientras que Israel confirmó ataques aéreos en Teherán y Isfahán.

Además, Israel reportó bombardeos en suburbios del sur de Beirut, zona vinculada al grupo Hezbolá. Desde el inicio del conflicto regional, autoridades libanesas reportan más de mil personas fallecidas y más de un millón de desplazados.

Irán fija condiciones y amenaza abrir nuevo frente

Medios internacionales señalaron que Estados Unidos propuso un plan de 15 puntos para terminar la guerra, enfocado en el programa nuclear iraní y el control de rutas marítimas.

Por su parte, autoridades iraníes plantearon cinco condiciones para detener el conflicto, entre ellas garantías de que Estados Unidos e Israel no reanudarán ataques y compensaciones por daños causados.

También advirtieron que podrían abrir un nuevo frente en el mar Rojo si ocurre una invasión terrestre estadounidense, lo que podría afectar rutas clave como el estrecho de Bab el Mandeb, utilizado para el comercio mundial.

El conflicto ha impactado los mercados internacionales, ya que el precio del petróleo volvió a superar los 100 dólares por barril ante la incertidumbre sobre el desarrollo de la guerra.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.