Video: EE. UU. elimina presunta narcolancha en el Caribe; reportan 4 muertos

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Reportan 4 muertos e ataque a presunta narcolancha. Foto: Comando Sur EE. UU.

El Comando Sur de Estados Unidos informó este 25 de marzo que realizó un ataque contra una presunta embarcación vinculada al narcotráfico en el Caribe, con un saldo de cuatro personas muertas.

De acuerdo con el reporte oficial, la lancha fue interceptada en una ruta identificada como corredor de tráfico de drogas, tras labores de inteligencia que la vincularon con actividades ilícitas.

Ataque se basó en inteligencia sobre rutas del narcotráfico

En un mensaje difundido en redes sociales, el Comando Sur aseguró que:

“Los servicios de inteligencia confirmaron que el navío transitaba en una ruta conocida del narcotráfico (…) y estaba involucrado en operaciones de narcotráfico”.

La acción fue acompañada por un video en el que se observa una embarcación en altamar antes de ser destruida.

El mismo comunicado calificó a los fallecidos como “narcoterroristas”, en línea con la política adoptada por el gobierno de Donald Trump.

Más de 160 muertos en operativos desde septiembre

Desde 2025, la administración estadounidense designó a varios cárteles del narcotráfico como organizaciones terroristas, lo que —según Washington— permite realizar este tipo de operaciones incluso fuera de su territorio.

Bajo este criterio, las fuerzas estadounidenses han intensificado ataques contra embarcaciones sospechosas en el Caribe y el Pacífico.

De acuerdo con datos oficiales, estas acciones comenzaron en septiembre pasado y, desde entonces, han dejado más de 160 personas muertas en operativos marítimos.

Organismos advierten posibles violaciones al derecho internacional

Organizaciones de derechos civiles y organismos internacionales han cuestionado este tipo de intervenciones.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que estos ataques podrían violar normas del derecho internacional, al tratarse de acciones letales fuera de contextos de combate formal.

Las críticas se centran en el uso de fuerza letal sin procesos judiciales previos y en la clasificación de sospechosos como objetivos militares.

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