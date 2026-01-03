Trump publica la primera foto de Nicolás Maduro tras su detención

GENERANDO AUDIO...

Foto: Truth Social / Donald Trump

El presidente estadounidense, Donald Trump, publicó este sábado una foto del depuesto líder venezolano, Nicolás Maduro, esposado y con los ojos tapados con gafas oscuras, tras su captura y extracción de Venezuela.

La foto, colgada por Trump en su red Truth Social, está acompañada por una descripción: “Nicolás Maduro a bordo del USS Iwo Jima”, en alusión al buque militar estadounidense al que fue trasladado.

Maduro aparece sosteniendo un botella de agua, vestido con un chándal de color gris.

¿Cómo fue la detención de Nicolás Maduro?

Silbidos, detonaciones… Al principio se piensa en fuegos artificiales, incontables en Caracas en Año Nuevo, pero las ventanas vibran por la onda expansiva de las explosiones: la operación estadounidense para desalojar a Nicolás Maduro del poder comenzó este sábado a las 2 de la madrugada.

El rugir de los aviones y los misiles son omnipresentes, salpicados por decenas de explosiones que iluminaron el cielo por momentos.

Hacia las 03:15 las operaciones parecen concluir… Pero alrededor de las 05:00 llega la sorpresa: Donald Trump anuncia que Estados Unidos ha capturado a Maduro y a la primera dama Cilia Flores, apodada la primera combatiente.

¿Dónde y cómo? Ninguna explicación. Hasta una entrevista ofrecida por Trump

“Se encontraba en un lugar fuertemente custodiado… de hecho, era como una fortaleza. Estaba en una fortaleza. Había puertas de acero, había lo que llaman un espacio de seguridad, con acero macizo por todas partes. No logró cerrar ese espacio, intentó entrar, pero lo atraparon tan rápido que no lo consiguió”, se jactó el presidente en una entrevista con Fox News, afirmando haber seguido la operación en directo, “literalmente como si estuviera viendo un programa de televisión”.

Al amanecer, se descubre la magnitud del ataque. Pequeños blindados presentan impactos de bala, otros vehículos están calcinados. Habitantes huyen del sector de Fuerte Tiuna, hablando de supervivencia.

Algunas zonas de la ciudad huelen a pólvora. Como reconocimiento de impotencia, la vicepresidenta, Delcy Rodríguez, dijo de madrugada por teléfono en la televisión que no sabía dónde se encontraba Maduro, al tiempo que llamaba a un plan de defensa del país.

Helicópteros estadounidenses penetraron hasta el corazón de Caracas para capturar a Maduro.

Fue una sorpresa, a pesar de las innumerables advertencias de Trump, que intentó en vano desalojar a Maduro del poder durante su primera estancia en la Casa Blanca (2017-2021). Como también han sido incontables las denuncias de Maduro de supuestos intentos de golpes de Estado y conspiraciones reales o imaginarias.

La presión de EE. UU. fue creciendo

Trump fue intensificando gradualmente la presión sobre Maduro. Desde el inicio de su mandato, en enero de 2025, endureció las sanciones económicas y, en agosto, desplegó una flota militar en el Caribe en medio de acusaciones de que Maduro encabeza un cartel de narcotraficantes cuya existencia está por demostrarse, según expertos.

En septiembre, llegaron los primeros bombardeos contra barcos de supuestos narcotraficantes. Desde entonces más de 100 muertos en una treintena de ataques.

En noviembre, llegó al Caribe el portaaviones más grande del mundo.En diciembre, la incautación militar de un petrolero, y luego de un segundo. Todo ello con innumerables incursiones de aviones estadounidenses en los límites, e incluso por encima, de Venezuela.

Si Trump celebró que ningún soldado estadounidense hubiera muerto, aún no se conoce el balance humano del lado venezolano de estos ataques.