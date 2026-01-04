“No se trata de drogas ni de democracia. Se trata de petróleo…”: Kamala Harris ante intervención de Trump en Venezuela

GENERANDO AUDIO...

“No se trata de drogas ni de democracia…”: Kamala. Foto: Reuters

La abogada y exvicepresidenta de Estados Unidos (EE. UU.), Kamala Harris, lanzó una crítica contra el expresidente Donald Trump tras su decisión de intervenir en Venezuela, al asegurar que la acción no responde a la defensa de la democracia ni al combate al narcotráfico, sino a intereses energéticos y de poder regional. A través de un mensaje publicado en X, Harris advirtió que este tipo de decisiones ya han tenido consecuencias negativas en el pasado y ponen en riesgo tanto la estabilidad internacional como a las familias estadounidenses.

Harris sostuvo que, aunque Nicolás Maduro sea un “dictador brutal e ilegítimo”, ello no justifica una intervención que calificó como ilegal e imprudente, al carecer, dijo, de autoridad legal, plan de salida y beneficios claros para EE. UU. La vicepresidenta afirmó que estas acciones suelen presentarse como demostraciones de fuerza, pero terminan generando caos, conflictos prolongados y altos costos humanos y económicos.

Kamala Harris acusa intereses petroleros detrás de la intervención

La exvicepresidenta también alertó que la intervención pone en riesgo a las tropas estadounidenses, implica un gasto de miles de millones de dólares y contribuye a la desestabilización de América Latina, sin ofrecer soluciones concretas para los problemas internos de EE. UU.

Harris llama a un liderazgo con prioridades internas y legales

Finalmente, Kamala Harris subrayó que el país necesita un liderazgo enfocado en reducir los costos para las familias trabajadoras, fortalecer el Estado de derecho, reforzar las alianzas internacionales y priorizar los intereses de la población estadounidense. Aseguró que la ciudadanía está cansada de narrativas que justifican conflictos externos mientras se descuidan las necesidades internas.

La postura de Harris reaviva el debate político en EE. UU. sobre el papel del país en Venezuela y el uso de la política exterior como herramienta de confrontación interna rumbo a los próximos procesos electorales.

