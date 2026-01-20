“Nos cuidamos unos a otros”: crece vigilancia comunitaria en Minnesota ante operativos de ICE

GENERANDO AUDIO...

Crece vigilancia comunitaria en Minnesota. Fuente: Reuters

En medio de los operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Minnesota, comunidades locales han comenzado a organizar patrullas vecinales y redes de respuesta rápida. Voluntarios aseguran que el objetivo es protegerse entre ellos y alertar a los residentes sobre la presencia de agentes federales en sus colonias.

Estas acciones se han reportado principalmente en Minneapolis y St. Paul, donde vecinos monitorean las calles, comparten información en tiempo real y se movilizan cuando detectan vehículos de ICE o de Aduanas y Protección Fronteriza. Los participantes afirman que su presencia busca reducir tensiones y vigilar que se respeten los derechos constitucionales.

Los grupos comunitarios se coordinan mediante aplicaciones de mensajería, lo que les permite reaccionar en minutos. Cuando alguien detecta actividad de inmigración, emite una alerta para que otros vecinos salgan a observar, grabar o avisar casa por casa que no es seguro salir.

Patrullas comunitarias vigilan operativos de ICE en Minneapolis y St. Paul

En Minneapolis, Jamie Schwesnedl, integrante de un equipo de respuesta rápida comunitaria, explicó que los voluntarios se turnan para recorrer sus vecindarios y vigilar zonas específicas. Dijo que la tarea consiste en identificar vehículos de ICE y reportar su ubicación y dirección en tiempo real. Según relató, cuando se activa una alerta, la gente está lista para grabar, hacer observación constitucional y advertir a los vecinos con silbatos.

Escenas similares se han visto en St. Paul, donde residentes han seguido vehículos de ICE y se han reunido cuando ocurren detenciones. Los miembros de la comunidad sostienen que su presencia busca garantizar rendición de cuentas y disminuir posibles abusos durante los operativos.

Patty O’Keefe, otra integrante del equipo de respuesta rápida y quien fue detenida recientemente por ICE, señaló que cuando hay más personas observando y grabando, los agentes federales son menos propensos a violar derechos constitucionales. Afirmó que esa es la principal razón por la que los vecinos responden con rapidez a cada alerta.

O’Keefe agregó que el asesinato de Renee Good, residente de Minneapolis que murió tras recibir un disparo de un agente federal semanas antes, intensificó la organización comunitaria. Dijo que el hecho reforzó la idea de mantener “más ojos” sobre las acciones de los agentes.

Pese a la tensión constante, los voluntarios aseguran que seguirán activos. Coinciden en que las comunidades de Minnesota han decidido mantenerse unidas y protegerse unas a otras mientras continúan los operativos de ICE.

