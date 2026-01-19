Hasta 15 mil dólares por visa: nueva medida de EE. UU. para estos países

GENERANDO AUDIO...

El Departamento de Estado de Estados Unidos puso en marcha un programa piloto de fianzas para visas de turismo y negocios (B1/B2) que obliga a ciudadanos de más de 40 países a depositar entre 5 mil y 15 mil dólares como condición adicional para viajar a territorio estadounidense.

La medida, vigente de forma escalonada entre agosto de 2025 y enero de 2026, aplica a solicitantes considerados de alto riesgo de permanencia irregular, de acuerdo con datos de sobrestadía del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

¿En qué consiste la nueva fianza de visa?

El programa, sustentado en la Sección 221(g)(3) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA) y en una Regla Final Temporal, establece que ciertos solicitantes deberán depositar una fianza obligatoria antes de que su visa pueda ser utilizada.

El monto puede ser de 5 mil, 10 mil o 15 mil dólares

La cantidad se define durante la entrevista consular

No garantiza que la visa sea aprobada

que la visa sea aprobada El pago sólo puede realizarse si el funcionario consular lo autoriza

El depósito se hace mediante el Formulario I-352 y exclusivamente a través de Pay.gov, la plataforma oficial del Departamento del Tesoro. Las autoridades advirtieron que no habrá reembolsos si el pago se realiza sin autorización o mediante terceros.

Países a los que se aplica la fianza de visa de EE. UU.

De acuerdo con el Departamento de Estado, los ciudadanos de los siguientes países deberán cumplir con el depósito obligatorio de fianza para visas B1/B2. Las fechas entre paréntesis corresponden al inicio de aplicación del requisito:

Argelia (21 de enero de 2026)

(21 de enero de 2026) Angola (21 de enero de 2026)

(21 de enero de 2026) Antigua y Barbuda (21 de enero de 2026)

(21 de enero de 2026) Bangladesh (21 de enero de 2026)

(21 de enero de 2026) Benín (21 de enero de 2026)

(21 de enero de 2026) Bután (1 de enero de 2026)

(1 de enero de 2026) Botsuana (1 de enero de 2026)

(1 de enero de 2026) Burundi (21 de enero de 2026)

(21 de enero de 2026) Cabo Verde (21 de enero de 2026)

(21 de enero de 2026) República Centroafricana (1 de enero de 2026)

(1 de enero de 2026) Costa de Marfil (21 de enero de 2026)

(21 de enero de 2026) Cuba (21 de enero de 2026)

(21 de enero de 2026) Yibuti (21 de enero de 2026)

(21 de enero de 2026) Dominica (21 de enero de 2026)

(21 de enero de 2026) Fiyi (21 de enero de 2026)

(21 de enero de 2026) Gabón (21 de enero de 2026)

(21 de enero de 2026) Gambia (11 de octubre de 2025)

(11 de octubre de 2025) Guinea (1 de enero de 2026)

(1 de enero de 2026) Guinea-Bissau (1 de enero de 2026)

(1 de enero de 2026) Kirguistán (21 de enero de 2026)

(21 de enero de 2026) Malawi (20 de agosto de 2025)

(20 de agosto de 2025) Mauritania (23 de octubre de 2025)

(23 de octubre de 2025) Namibia (1 de enero de 2026)

(1 de enero de 2026) Nepal (21 de enero de 2026)

(21 de enero de 2026) Nigeria (21 de enero de 2026)

(21 de enero de 2026) Santo Tomé y Príncipe (23 de octubre de 2025)

(23 de octubre de 2025) Senegal (21 de enero de 2026)

(21 de enero de 2026) Tayikistán (21 de enero de 2026)

(21 de enero de 2026) Tanzania (23 de octubre de 2025)

(23 de octubre de 2025) Togo (21 de enero de 2026)

(21 de enero de 2026) Tonga (21 de enero de 2026)

(21 de enero de 2026) Turkmenistán (1 de enero de 2026)

(1 de enero de 2026) Tuvalu (21 de enero de 2026)

(21 de enero de 2026) Uganda (21 de enero de 2026)

(21 de enero de 2026) Vanuatu (21 de enero de 2026)

(21 de enero de 2026) Venezuela (21 de enero de 2026)

(21 de enero de 2026) Zambia (20 de agosto de 2025)

(20 de agosto de 2025) Zimbabue (21 de enero de 2026)

Puertos de entrada obligatorios

Como condición adicional, los viajeros que hayan depositado una fianza deberán entrar y salir de Estados Unidos únicamente por aeropuertos designados, entre ellos:

JFK (Nueva York)

LAX (Los Ángeles)

ORD (Chicago)

ATL (Atlanta)

IAD (Washington-Dulles)

EWR (Newark)

También se incluyeron aeropuertos en Canadá, como Toronto y Montreal, utilizados para preinspección migratoria.

¿Cuándo se devuelve el dinero?

La fianza será reembolsada automáticamente si:

El viajero sale de EE. UU. dentro del periodo autorizado

La visa vence sin ser utilizada

Se niega la entrada en el puerto de acceso

¿Cuándo se pierde la fianza?

El Departamento de Seguridad Nacional podrá declarar el incumplimiento si:

El visitante permanece más tiempo del permitido

No se registra su salida

Solicita cambio de estatus, incluido asilo

Los casos serán canalizados al USCIS para su resolución.

El Departamento de Estado explicó que el programa busca reducir las tasas de sobrestadía, particularmente en visas B1/B2, y fortalecer los mecanismos de control migratorio sin suspender la emisión de visas.

La lista de países, montos y aeropuertos podrá modificarse, ya que se trata de un programa piloto en evaluación continua.

