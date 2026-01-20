Trump lamenta atención al ICE en Minnesota y exige foco en políticos corruptos

GENERANDO AUDIO...

Trump lamenta atención en ICE y pide foco en políticos corruptos. Foto: AFP

Por medio de su red social Truth Social, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, lamentó que la atención se esté centrando en las protestas contra el ICE en Minnesota y no en los políticos corruptos.

“En Minnesota, hay demasiada atención mediática sobre ICE, quienes han expulsado a algunos de los peores asesinos y criminales del mundo —gente que entró a nuestro país por la horrenda política de fronteras abiertas del corrupto Joe Biden— y no se presta suficiente atención a las asombrosas sumas de dinero robadas al estado por políticos corruptos de Minnesota. Presidente DJT“

https://truthsocial.com/@realDonaldTrump/115924025571521310/embed

Protestas contra ICE se intensifican

Las declaraciones de Donald Trump llegan luego de que se diera a conocer la muerte de un sexto migrante a manos del servicio ICE. Ante ello, en Minnesota las protestas han aumentado a lo largo de los últimos días e, inclusive, ciudadanos han establecido vigilancia comunitaria para alertar sobre la presencia de agentes.

Las protestas se han llevado a cabo de forma diaria, luego de que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) enviara a 2 mil agentes federales a Minneapolis y St. Paul. Por ello, los manifestantes han reiterado que los agentes del ICE no son bienvenidos.

